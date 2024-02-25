Ваш гороскоп на 26 февраля, уже здесь с астрологическим прогнозом для всех знаков зодиака.

Итак, 26 февраля хорошее время, чтобы подвести итоги и подготовиться к разрешению определенной напряженности.

Ежедневный гороскоп для вашего знака зодиака на 26 февраля.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Если вы любите животных, уже имеете их или планируете вскоре их завести, это прекрасное время, чтобы посетить места спасения или узнать, что вам действительно нужно, чтобы в вашей жизни был пушистый друг.

Вы можете начать с передержки, если просто хотите проверить почву.

Если в вашем будущем нет домашнего животного, вы можете сделать пожертвование или помочь приютам другими способами, подарив одеяла, полотенца или вещи, которые, как вы знаете, необходимы.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Игра звучит так, будто это неструктурированная вещь, но правда в том, что между вами и любимым хобби существует некое планирование.

Вы можете использовать следующие несколько дней, чтобы спланировать предстоящие выходные и собрать инструменты для художественного проекта, который вы хотите завершить дома.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Вы можете быть любящим человеком в семье, который любит вспоминать подробности вашей истории, в том числе, кто и что делал во время праздников - это ваш способ сохранить воспоминания вместе.

Но теперь в доме может быть некоторое напряжение, и это ранит ваше сердце.

Возможно, вам не удастся все исправить, но вы можете попытаться быть рядом и оказывать поддержку тем, кого вы любите.

Рак (21 июня – 22 июля)

Вы должны помнить, что, хотя вам и хотелось бы исправить каждую ситуацию, это невозможно.

Часть вас может услышать о проблеме и захотеть решить ее как можно быстрее. Дело в том, что некоторые проблемы решаются сами собой.

Им не нужно ваше участие, но нужно, чтобы вы были свидетелем процесса.

Постарайтесь найти то место, в котором вы должны быть, чтобы оставаться на своей полосе движения.

Лев (23 июля – 22 августа)

Это прекрасное время для переговоров по счетам, связанным со здоровьем, чтобы посмотреть, сможете ли вы получить некоторые выплаты или погасить остатки с помощью соглашения о более низкой оплате для ваших бюджетных нужд.

Если вы давно хотели купить вещи для своего дома, которые сделают ваш дом более здоровым, сейчас также прекрасное время, чтобы позаботиться об этих потребностях.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Для вас важна забота о себе. Вам нравится заботиться о своем теле и своих потребностях наилучшим образом.

Это также придаёт вашей уверенности в себе. Даже несмотря на то, что может показаться, что времени недостаточно, чтобы уделить какое-то важное время для себя.

Постарайтесь назначить встречу, которая позволит вам побаловать себя. Ваш разум тоже это оценит.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Вы пытаетесь извлечь максимальную выгоду из негативной ситуации.

Вы знаете, кому нельзя доверять, а кому можно, и правду нелегко переварить. Хотя ты не тряпка.

Вы можете почувствовать, что искреннее поведение человека пытается подорвать ваши усилия, поэтому вы можете сначала попытаться подружиться, а если это не сработает, вступить в конфронтацию; даже если это красиво.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Вы можете быть разборчивы в том, кого впускать в свой ближайший круг.

Вам приходится поступать так время от времени, потому что вы так быстро доверяете и щедро тратите свое время. Однако вам может оказаться полезным подвести нескольких ваших охранников.

Возможно, они нужны по какой-то причине, но не так необходимы, как вы изначально думали.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Именно ваше пристальное внимание к деталям позволяет людям признавать вашу трудовую этику в офисе. Люди замечают, когда кто-то серьезно относится к своей работе и выходит за рамки необходимого.

Такой способ ведения дел может дать вам право на повышение по службе или предложение, которое вы хотели, но не думали, что получите в текущих финансовых обстоятельствах; счастливый сюрприз.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Вы любите проверять свои знания и видеть, где находятся недостатки вашего мышления.

Возможно, вам будет весело и даже интересно поиграть в викторины с другом сегодня вечером, когда рабочий день закончится.

Если у вас есть склонность к дебатам, обязательно проверьте компанию, в которой вы работаете, чтобы не вызывать споров, которые не должны происходить.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Возможно, вы анализируете обоснованность чьего-то заявления о том, что ему нужен предмет, который можно одолжить. Убедитесь, что вы не осуждаете без причины.

Вам захочется нести ответственность, но не делайте этого в ущерб своим отношениям. Проверьте факты, а затем убедитесь, что вы чувствуете себя хорошо, отдавая свое время или деньги.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Вы должны быть уверены, что ваши отношения будут иметь прочную основу доверия.

Возможно, вы ищете вещи, которые указывают на обратное.

Возможно, в процессе вы посылаете смешанные сигналы тому, кто думает, что вы готовы, но, возможно, это не так.

Источник: yourtango.

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