Служба безопасности Украины раскрыла коррупционные действия руководителя Главного департамента капитального строительства Министерства обороны, который в период 2022-2023 годов приобрел недвижимость и автомобили высшего класса, оформив их своей женой. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

По данным, которые стали известны, правоохранительные органы раскрыли коррупционные действия начальника Главного управления капитальных вложений Министерства обороны. Чиновник в течение 2022-2023 годов незаконно обогатился на сумму около 14 миллионов гривен.

По полученным средствам он совершил покупку двух апартаментов в новостройках, а также приобрел гараж и парковочное место в столице. Вырученные от незаконных действий средства также позволили ему приобрести три автомобиля высшего класса, включая модели LEXUS и BMW. Для маскировки активов он переоформил их на свою партнершу без официального брака, одновременно зарегистрировав доверенность на право управления этим имуществом на собственное имя.

В рамках расследования также было выявлено, что должностное лицо скрыло от декларирования более трех миллионов гривен, а дополнительные 3,5 миллиона гривен хранились у его гражданской жены, как сообщили в Службе безопасности Украины.

На основе доказательств, собранных военной контрразведкой СБУ, должностного лица из Министерства обороны обвинили по двум статьям Уголовного кодекса Украины: статье 368-5, касающейся незаконного обогащения, и части 1 статьи 366-2, связанной с представлением ложных данных в декларациях.

В настоящее время обсуждается выбор мер предупредительного характера. Продолжается детальное расследование по выявлению полной картины совершенного преступления. Чиновнику грозит наказание в размере до десяти лет лишения свободы.

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