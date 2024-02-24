Новые пятна мочи на ковре или ткани

Ваш пес только что пописал на ковер. что теперь К счастью, у вас, наверное, есть инструменты для чистки под рукой. Положите толстый слой бумажных полотенец на влажное пятно, а также, если возможно, под него. Накройте его толстым слоем газеты. Вы можете постоять на бумаге несколько минут, чтобы помочь ему быстрее впитать мочу или просто оставить бумагу, пока большая часть мочи не впитается. Затем удалите всю бумагу и промойте прохладной водой. Промокните всю воду полотенцем или мокрым пылесосом. Справедливое предупреждение: мокрые полотенца, вероятно, воняют, и это хорошо, поскольку это означает, что вы вытягиваете как можно больше мочи и ее запаха.

После того, как вы промокнете большую часть жидкости, следующим шагом будет устранение запаха. И для этого ваше лучшее оружие – обычный бытовой предмет: пищевая сода. Тонко и равномерно распределите пищевую соду по влажному месту, осторожно, чтобы не переусердствовать; примерно 1/4 стакана или менее достаточно для большинства пятен. Оставьте пищевую соду на ночь, а затем тщательно пропылесосите. Возможно, вам придется несколько раз пройти по этому участку, чтобы пропылесосить весь порошок, пока участок не станет чистым на ощупь.

Другой способ добавляет еще один бытовой продукт – уксус. В чистой бутылке с распылителем смешайте одну чашку белого дистиллированного уксуса с одной чашкой воды и 2 чайными ложками пищевой соды. Встряхните, чтобы смешать ингредиенты, а затем распылите на пятно. Дайте ему постоять несколько минут, а затем промокните полотенцем, пока не станет чистым.

Высохшая собачья моча на ткани и коврах

Допустим, вы не заметили место аварии, пока оно не высохнет? Или вы только что переехали на новое место и обнаружили, что ковер в гостиной пахнет собачьей мочой? Хотя удалить запах из засохших пятен тяжелее, можно попробовать несколько эффективных методов.

Начните с тщательной промывки участка простой водой. Используйте пылесос для влажной и сухой уборки и продолжайте пропитывать и пылесосить участок, пока не станет чистым. Не используйте пароочиститель, поскольку тепло навсегда закрепит запах и пятно. Если у вас нет мокрого сухого пылесоса, вы можете попробовать несколько раз намочить и промокнуть место теплой водой и чистыми полотенцами.

Если это не поможет избавиться от запаха, используйте энзимное моющее средство. Эти моющие средства биологически действуют на молекулярном уровне, расщепляя и удаляя запахи и пятна. Обязательно выбирайте моющее средство на основе ферментов, созданное специально для удаления пятен от домашних животных.