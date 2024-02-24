Ненавидите полосатое стекло? Полосы и разводы – это проклятие чистящих окон и зеркал, но их можно избавиться, если знать секрет. Следуйте нашему проверенному подходу, чтобы очистить стекло и зеркала без разводов.

Как очистить стекло и зеркала без разводов в пяти простых шагах:

Используйте чистящее средство без мыла, ароматизаторов или красителей Сначала очистите сложные пятна Используйте тонкую ткань из микрофибры вместо газеты или старой тряпки. Протирайте сверху вниз и сбоку Повторите при необходимости

Очень важно использовать чистящее средство без таких добавок, как мыло, ароматизаторы или красители, поскольку эти ненужные добавки вызывают полосы. Начните с точечной очистки любых особо сложных пятен и грязи. Затем умеренно нанесите очищающее средство на всю поверхность — избегайте использования слишком большого количества средства, поскольку это может привести к помутнению. Затем используйте чистую сухую ткань из микрофибры, чтобы протереть ее из стороны в сторону. При необходимости повторите.

1. Избегайте мыла, ароматизаторов и красителей для очистки без разводов

Использование чистящего средства без мыла, ароматизаторов или красителей обеспечивает наилучшие результаты, поскольку эти добавки фактически оставляют остатки, которые вызывают полосы. Хотя очиститель яркого цвета с ароматом лимона может выглядеть хорошо и пахнуть «свежим», он оставляет слои жира, масла или воска. Эти загрязнения быстро превращаются в полосы, когда вы пытаетесь их вытереть.

Мыло, ароматизаторы и красители не могут улетучиться, и их невозможно просто вытереть. Это означает, что если вы используете цветное или ароматизированное средство для мытья стекла, вы попадете в ловушку бесконечного цикла очистки, чтобы устранить полосы.

Существует много популярных чистящих средств стекла, от домашних уксусных смесей до наиболее технически впечатляющих коммерческих решений. Независимо от того, какой вы решите использовать, убедитесь, что она не содержит ненужных добавок, которые могут остаться полосами на вашем стекле.

2. Никогда не мойте стекло – вместо этого очистите его

При чистке стекла может потребоваться дополнительное внимание при чистке стекла, которое трудно удалить, поэтому очистите загрязненные участки, прежде чем мыть все окно или зеркало. При чистке не нажимайте и не стирайте поверхность стекла. Сильная чистка прекрасно подходит для чего-то вроде кастрюли из нержавеющей стали, но может повредить и поцарапать поверхность вашего стекла, оставив его мутной и непривлекательной.

Вместо этого нанесите очищающее средство на соответствующие участки и осторожно протрите их тканью. Более важно сохранить стекло в безопасности, чем сразу удалить пятно. Помните, что вы можете заметить место еще раз, но повреждение поверхности стекла может быть необратимым.

Для особо сложных проблем, которые не может устранить средство для мытья стекла, например отложения накипи от жесткой воды, используйте коммерческую полоску для стекла. Эти продукты предназначены для легкого преодоления таких факторов, как сок, смола, минеральные накопления и ожесточенная грязь, защищая целостность и обработку вашего стекла.

3. Всегда используйте салфетку из микрофибры для чистки стекла.

Использование салфетки из микрофибры гарантирует, что ваше стекло будет чистым, сухим и без ворса. Мелкие волокна ткани из микрофибры предназначены для поглощения или прилипания ко всему, с чем они контактируют. Это означает, что они будут впитывать очищающую жидкость, которую вы используете, а также захватить любую грязь из вашего стекла. Однако способ стирки тряпок из микрофибры важен — не используйте моющие средства с умягчителем ткани, поскольку умягчитель остается на ткани и может вызвать полосы на стекле. При условии, что они чисты, салфетки из микрофибры — лучший способ избежать оставшихся тонких пленок после того, как вы протираете поверхность стекла или зеркала.

Некоторые люди рекомендуют использовать тряпки или старую футболку, но эти материалы не предназначены для чистки. Они могут хорошо работать, но маловероятно, что они смогут извлечь остатки и загрязнения с поверхности так же, как ткань из микрофибры. Бумажное полотенце – еще один популярный вариант. Хотя он, возможно, был разработан для очистки, он не подходит для окон, поскольку оставляет значительное количество ворса. Бумажные полотенца могут содержать добавки, такие как клей, крахмал и увлажняющие вещества, которые остаются и создают, как вы уже догадались, больше полос!

Следует отметить, что многие профессионалы клянутся газетами для очистки стекла. Хотя мы рекомендуем использовать салфетки из микрофибры, вы можете получить хорошие результаты, используя газету. Попробуйте оба и решайте сами!

4. Схемы очистки из стороны в сторону работают лучше, чем круговые движения

Схемы очистки из стороны в сторону лучше для стекла, поскольку они предотвращают накопление статического электричества, которое может вызвать круговые движения. Статическое электричество нежелательно, поскольку оно притягивает пыль к окнам. Другое преимущество узоров из стороны в сторону состоит в том, что они обычно лучше соответствуют форме окна или зеркала. Это упрощает процесс очищения, а также повышает вероятность того, что вы сможете равномерно покрыть всю стеклянную поверхность, протирая ее.

5. Повторяющийся процесс – хороший процесс

Шаги, описанные выше, гарантируют, что ваши окна и зеркала будут чистыми и без полос. Однако они не волшебная таблетка. Если вы выполнили эти шаги и не удовлетворены результатами, велика вероятность того, что ваше стекло было грязнее, чем казалось сначала. Попытайтесь повторить процесс еще раз. Ваше стекло, зеркала или окна должны мгновенно стать грязными и блестящими.

Часто возникает соблазн поспешить с процессом или повысить ставку, но более агрессивный подход (например, чистка) может повредить стекло. Вместо этого помните, что очистка стекла – это просто вопрос использования правильной техники – частью процесса может быть повторение шагов.

Источник: invisibleglass

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