Чтобы плита сияла, воспользуйтесь этими одобренными экспертами методами, которые помогут очистить конфорки , а также узнайте, как почистить царапины и пятна и безопасно вытереть остальную поверхность плиты.
Как очистить конфорки газовой плиты
Если у вас есть газовая плита (которая создает пламя для приготовления пищи), вам понадобятся три ключевых инструмента для чистки, чтобы обновить конфорки.
Материалы, которые вам понадобятся
- Пищевая сода
- Маленькая щетка для чистки
- Салфетка из микрофибры
Следуйте инструкциям Cohoon при чистке горелок газовой плиты:
- Убедитесь, что конфорки полностью выключены и охлаждены.
- Используя пасту из воды и пищевой соды, отполируйте конфорки пастой и дайте им постоять до 30 минут.
- Очистите любые места с высоким содержанием мусора маленькой чистящей щеткой.
- Вытрите пасту салфеткой из микрофибры и убедитесь, что устройство полностью высохло перед использованием.
Как очистить конфорки электрических плит
Современные электрические плиты имеют конфорки, которые выглядят как очерченные круги в верхней части диапазона.
Материалы, которые вам понадобятся
- Пищевая сода
- Губка
- Салфетка из микрофибры
Чтобы очистить конфорки электрических плит, следуйте этим одобренным экспертами шагам:
- Убедитесь, что плита выключена, а поверхность остыла.
- Используя пасту из пищевой соды и воды, отполируйте верх плиты мягкой губкой.
- Вытрите пасту салфеткой из микрофибры и убедитесь, что она полностью сухая и очищенная от мусора.
Как очистить очень грязные конфорки электрических плит
Если у вас есть более старая электрическая плита с поднятыми змеевиками для горелок, вам нужно будет следовать конкретным инструкциям по их глубокой очистке, говорит Кохун.
Материалы, которые вам понадобятся
- Щетка с жестким ворсом
- Нежное мыло для посуды
- Губка
Следуйте наилучшим советам Cohoon по очистке спиральных электрических горелок:
- Убедитесь, что конфорки полностью выключены и охлаждены.
- Отсоедините и снимите конфорки из плиты.
- С помощью щетки с жесткой щетиной удалите все сухие остатки, такие как старую пищу или крошки.
- Используя смесь нежного мыльного средства для посуды и теплой воды, протрите конфорки губкой.
- При необходимости вытрите пятна и пятна и хорошо прополощите.
- Дайте полностью высохнуть на воздухе и снова подсоедините конфорки к плите.
Источник: marthastewart
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