Мы поможем вам отполировать нагревательные элементы этого устройства независимо от того, есть ли у вас газовая или электрическая плита.

Чтобы плита сияла, воспользуйтесь этими одобренными экспертами методами, которые помогут очистить конфорки , а также узнайте, как почистить царапины и пятна и безопасно вытереть остальную поверхность плиты.

Как очистить конфорки газовой плиты

Если у вас есть газовая плита (которая создает пламя для приготовления пищи), вам понадобятся три ключевых инструмента для чистки, чтобы обновить конфорки.

Материалы, которые вам понадобятся

Пищевая сода

Маленькая щетка для чистки

Салфетка из микрофибры

Следуйте инструкциям Cohoon при чистке горелок газовой плиты:

Убедитесь, что конфорки полностью выключены и охлаждены. Используя пасту из воды и пищевой соды, отполируйте конфорки пастой и дайте им постоять до 30 минут. Очистите любые места с высоким содержанием мусора маленькой чистящей щеткой. Вытрите пасту салфеткой из микрофибры и убедитесь, что устройство полностью высохло перед использованием.

Как очистить конфорки электрических плит

Современные электрические плиты имеют конфорки, которые выглядят как очерченные круги в верхней части диапазона.

Материалы, которые вам понадобятся

Пищевая сода

Губка

Салфетка из микрофибры

Чтобы очистить конфорки электрических плит, следуйте этим одобренным экспертами шагам:

Убедитесь, что плита выключена, а поверхность остыла. Используя пасту из пищевой соды и воды, отполируйте верх плиты мягкой губкой. Вытрите пасту салфеткой из микрофибры и убедитесь, что она полностью сухая и очищенная от мусора.

Как очистить очень грязные конфорки электрических плит

Если у вас есть более старая электрическая плита с поднятыми змеевиками для горелок, вам нужно будет следовать конкретным инструкциям по их глубокой очистке, говорит Кохун.

Материалы, которые вам понадобятся

Щетка с жестким ворсом

Нежное мыло для посуды

Губка

Следуйте наилучшим советам Cohoon по очистке спиральных электрических горелок:

Убедитесь, что конфорки полностью выключены и охлаждены. Отсоедините и снимите конфорки из плиты. С помощью щетки с жесткой щетиной удалите все сухие остатки, такие как старую пищу или крошки. Используя смесь нежного мыльного средства для посуды и теплой воды, протрите конфорки губкой. При необходимости вытрите пятна и пятна и хорошо прополощите. Дайте полностью высохнуть на воздухе и снова подсоедините конфорки к плите.

Источник: marthastewart

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