Чтобы плита сияла, воспользуйтесь этими одобренными экспертами методами, которые помогут очистить конфорки , а также узнайте, как почистить царапины и пятна и безопасно вытереть остальную поверхность плиты.

Как очистить конфорки газовой плиты

Если у вас есть газовая плита (которая создает пламя для приготовления пищи), вам понадобятся три ключевых инструмента для чистки, чтобы обновить конфорки.

Материалы, которые вам понадобятся

  • Пищевая сода
  • Маленькая щетка для чистки
  • Салфетка из микрофибры

Следуйте инструкциям Cohoon при чистке горелок газовой плиты:

  1. Убедитесь, что конфорки полностью выключены и охлаждены.
  2. Используя пасту из воды и пищевой соды, отполируйте конфорки пастой и дайте им постоять до 30 минут.
  3. Очистите любые места с высоким содержанием мусора маленькой чистящей щеткой.
  4. Вытрите пасту салфеткой из микрофибры и убедитесь, что устройство полностью высохло перед использованием.

плитка

Как очистить конфорки электрических плит

Современные электрические плиты имеют конфорки, которые выглядят как очерченные круги в верхней части диапазона.

Материалы, которые вам понадобятся

  • Пищевая сода
  • Губка
  • Салфетка из микрофибры

Чтобы очистить конфорки электрических плит, следуйте этим одобренным экспертами шагам:

  1. Убедитесь, что плита выключена, а поверхность остыла.
  2. Используя пасту из пищевой соды и воды, отполируйте верх плиты мягкой губкой.
  3. Вытрите пасту салфеткой из микрофибры и убедитесь, что она полностью сухая и очищенная от мусора.

газовая плита

Как очистить очень грязные конфорки электрических плит

Если у вас есть более старая электрическая плита с поднятыми змеевиками для горелок, вам нужно будет следовать конкретным инструкциям по их глубокой очистке, говорит Кохун.

Материалы, которые вам понадобятся

  • Щетка с жестким ворсом
  • Нежное мыло для посуды
  • Губка

Следуйте наилучшим советам Cohoon по очистке спиральных электрических горелок:

  1. Убедитесь, что конфорки полностью выключены и охлаждены.
  2. Отсоедините и снимите конфорки из плиты.
  3. С помощью щетки с жесткой щетиной удалите все сухие остатки, такие как старую пищу или крошки.
  4. Используя смесь нежного мыльного средства для посуды и теплой воды, протрите конфорки губкой.
  5. При необходимости вытрите пятна и пятна и хорошо прополощите.
  6. Дайте полностью высохнуть на воздухе и снова подсоедините конфорки к плите.

Источник: marthastewart

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