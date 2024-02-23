В Польше высыпали на землю зерно из трех украинских зерновозов.

Инцидент произошел 23 февраля в Польше на железнодорожной станции Дорогуск.

Об инциденте заявил министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

В Укрзализныце также сообщили, что готовится обращение в полицию Польши

Неизвестные раскрыли три зерновоза с рапсом и высыпали их на землю.

В "Укрзализныце" отреагировали на очередное незаконное вмешательство в работу железнодорожного транспорта в Польше.

В пресс-службе добавили, что зерновозы повредили на пути 1435 мм, также, по информации Укрзализныци, повреждены 2 зерновоза.

Аграрная продукция ехала по транзиту через территорию Польши в Германию.

В Укрзализныце готовят соответствующее обращение об инциденте в правоохранительные органы Польши.

Украинцы в комментариях отреагировали на новость:

"Я так думаю, что если поляки не хотят, чтобы наше Украинское зерно не было на территории Польши, пусть делают проверку вагонов и автомобилей и заворачивают их обратно в Украину, а не высыпают на землю. А еще взять тех протестующих и отвести в те места, где наши фермеры собирают урожай на заминированных полях и дать им попробовать проехать на комбайнах по заминированному полю",

"Зерно – хлеб, если они такое сделали, значит, они не понимают, что за такое Бог тяжело накажет, украинцы его собирали под пулями, а они так над ним поиздевались",

"Вот Вам и братья",

"Грех так делать".

Последние новости Украины:

Поляки высыпали украинское зерно и перекрыли железную дорогу, кадры: "Господи Боже, за что".

Как сообщала Politeka, массовая потасовка произошла между украинцами и поляками в Варшаве, детали.

Также Politeka писала, что поляк спас ребенка из Украины, момент попал на видео.