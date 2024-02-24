Если ваша стиральная машина неприятно пахнет, избавиться от запаха и не дать ему вернуться может стать настоящей головной болью.

Мы обсудим разные причины появления запаха стиральной машины и способы от него избавиться навсегда. Мы также расскажем, как почистить стиральную машину и сохранить свежий запах вашей стиральной машины на долгие годы!

Как почистить зловонную стиральную машину?

Если ваша стиральная машина неприятно пахнет, вам нужно почистить ее, чтобы избавиться от запаха. Есть два способа очистки стиральной машины: самодельное чистящее средство или профессиональное готовое чистящее средство. Мы предлагаем вам самодельный вариант.

Очистка вонючей стиральной машины домашним средством для чистки стиральной машины:

Если у вас воняет ванна стиральной машины, вы можете очистить ее с помощью самодельного чистящего средства. Чтобы сделать стиральную машину более чистой, смешайте одну чашку уксуса с одной чашкой пищевой соды. Налейте эту смесь в стиральную машину и запустите цикл на самом горячем уровне. Это поможет уничтожить плесень или грибок и избавиться от неприятного запаха.

Отбеливатель или уксус лучше для очистки стиральной машины?

Есть плюсы и минусы использования отбеливателя или уксуса для чистки стиральной машины. Отбеливатель является эффективным моющим средством, которое может убить плесень, грибок и бактерии и помочь избавиться от неприятного запаха. Однако отбеливатель также является агрессивным химикатом, который может повредить вашу стиральную машину, если использовать ее неправильно. Уксус является натуральным моющим средством, которое менее вероятно повредит вашу стиральную машину, но может оказаться не столь эффективным в уничтожении плесени, грибка и бактерий.

Источник: theappliancecarecompany

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