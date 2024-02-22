Сегодня, 22 февраля, президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о демобилизации военнообязанных. Детали этого документа были обнародованы на веб-сайте парламента.

Проект не содержит конкретных терминов. Согласно ему, точное время, когда военнообязанный может быть уволен, не установлено, поэтому этот вопрос будет решать глава государства.

Этот документ также касается военнообязанных, чьи сроки военной службы истекли во время военного положения, но были продлены нормой.

"Военнообязанные, чьи сроки службы, установленные согласно первой части статьи 23 настоящего Закона, истекли во время действия военного положения, и служба которых продлена сверх установленных сроков в соответствии с девятой частью статьи 23 настоящего Закона, увольняются со службы в запас за сроки, определенные Указом Президента Украины", - говорится в законопроекте.

Кстати, в пояснительной записке к законопроекту отмечается, что президент предлагает внести соответствующие нормы для возможности увольнения в запас уже отслуживших свой срок военнообязанных.

Это позволит уволить в запас военнообязанных, исполнивших свои обязанности в 2024 году.

Согласно предложенным изменениям, военнообязанные, чьи сроки службы истекли во время военного положения, и их службу продлили, будут уволены со службы в запас за сроки, определенные указом президента Украины.