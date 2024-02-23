Если вы хотите, чтобы ваш матрас прослужил, вам нужно как можно быстрее удалить пятна.

Недавно ли вам приходилось думать, как вывести пятно из своего матраса ? Большинство из вас, вероятно, ответит решительным «нет» просто потому, что вам, возможно, никогда не приходило в голову, что вам придется это делать, а тем более, как правильно это сделать.

С большинством пятен люди делают все возможное, чтобы удалить их с верхней поверхности матраса. Но глубоко проникающие пятна, особенно пятна от жидкостей организма, требуют более интенсивного процесса. И если вы просто прикроете их, такие пятна часто становятся источником запахов в вашей спальне, что заставляет вас заменить матрас задолго до рекомендуемых семи-десяти лет. Вот краткий обзор того, как тщательно почистить матрас, чтобы извлечь от него максимальную пользу.

Как удалить типичные пятна с вашего матраса

Самыми распространенными пятнами, с которыми вы сталкиваетесь, пятна от жидкостей организма. Вы проводите много часов, лежа в постели. Так что наличие таких жидкостей в вашем матрасе неудивительно. Прежде чем приступить к чистке любых пятен на матрасе, хорошо испытать небольшой участок кровати любым из приготовленных растворов, чтобы увидеть, как материал реагирует. В общем, вот несколько эффективных способов очищения обычных пятен из матраса.

моча

Вы можете быть слишком знакомы с этой бедой, если у вас есть дети или домашние животные. Выполните эти шаги, чтобы очистить беспорядок.

Для мокрых пятен:

Шаг 1: промокните сухой тканью, чтобы впитать как можно больше жидкости.

промокните сухой тканью, чтобы впитать как можно больше жидкости. Шаг 2. Приготовьте смесь равных частей воды и уксуса и обильно распылите ею влажные пятна мочи.

Приготовьте смесь равных частей воды и уксуса и обильно распылите ею влажные пятна мочи. Шаг 3: Посыпьте пищевой содой во избежание запаха.

Посыпьте пищевой содой во избежание запаха. Шаг 4: Оставьте смесь на 8 часов или больше.

Оставьте смесь на 8 часов или больше. Шаг 5: Когда смесь высохнет, удалите излишки пылесосом. При необходимости повторите.

Для засохших пятен:

Шаг 1: Смешайте 8 унций перекиси водорода, 3 столовые ложки пищевой соды, 2-3 капли жидкого мыла или стирального средства и несколько капель эфирных масел в бутылке с распылителем.

Смешайте 8 унций перекиси водорода, 3 столовые ложки пищевой соды, 2-3 капли жидкого мыла или стирального средства и несколько капель эфирных масел в бутылке с распылителем. Шаг 2. Щедро сбрызните пятно и дайте ему хорошо высохнуть.

Щедро сбрызните пятно и дайте ему хорошо высохнуть. Шаг 3: Пропыленосая область, когда она высохнет. При необходимости повторите.

Альтернативы, приобретенные в магазине: чтобы очистить пятна от мочи, подумайте о приобретении средства для удаления мочи. Для достижения наилучших результатов следуйте инструкциям на этикетке. Чтобы устранить запахи, попробуйте воспользоваться спреем для удаления запахов.

Экскременты или рвота

Если в вашем доме есть дети, пожилые люди или домашние животные, иногда случаются несчастные случаи. Вот как вы можете решить проблему.

Шаг 1. Наденьте латексные перчатки, чтобы оградить себя от микробов и бактерий. Затем соберите все твердые отходы с помощью бумажных полотенец и утилизируйте их.

Наденьте латексные перчатки, чтобы оградить себя от микробов и бактерий. Затем соберите все твердые отходы с помощью бумажных полотенец и утилизируйте их. Шаг 2. Используйте ферментный очиститель для удаления экскрементов или рвоты и запахов. Для достижения наилучших результатов следуйте инструкциям на этикетке.

Используйте ферментный очиститель для удаления экскрементов или рвоты и запахов. Для достижения наилучших результатов следуйте инструкциям на этикетке. Шаг 3. Проветривайте матрас, позволив ему посиживать на улице, если это может быть. В противном случае откройте окна, чтобы обеспечить свежий воздух, и используйте вентиляторы, чтобы высушить его и устранить запахи.

Кровь

Известно, что пятна крови удалять трудно, но они не постоянны, пока вы используете правильный подход. Всегда используйте холодную или холодную воду, так как теплая и горячая вода может оставить пятно крови.

Шаг 1. Для недавнего пятна смешайте раствор в бутылке с распылителем равных частей холодной воды и уксуса. Для уже высохшего пятна создайте пасту из 1 столовой ложки средства для размягчения.

Для недавнего пятна смешайте раствор в бутылке с распылителем равных частей холодной воды и уксуса. Для уже высохшего пятна создайте пасту из 1 столовой ложки средства для размягчения. 2. Нанесите раствор на любой тип пятна. Дайте ему постоять примерно 30 минут, а затем протрите насухо. При необходимости повторите. Возможно, вам пригодится зубная щетка, чтобы размягчить мясо на пятне крови.

Нанесите раствор на любой тип пятна. Дайте ему постоять примерно 30 минут, а затем протрите насухо. При необходимости повторите. Возможно, вам пригодится зубная щетка, чтобы размягчить мясо на пятне крови. Шаг 3: Дайте матрацу проветриться в течение нескольких часов, прежде чем продолжить использование.

Пит

Даже если в вашей спальне очень прохладно, ваше тело будет выделять пот, который будет проникать через ваши простыни и впитываться в ваш матрас. Посмотрите, как избавиться от этого вида пятен.

Шаг 1. Смешайте равные части перекиси водорода, жидкого мыльного средства и воды в пульверизаторе.

Смешайте равные части перекиси водорода, жидкого мыльного средства и воды в пульверизаторе. Шаг 2: Распылите смесь на пятна и оставьте на 15-20 минут.

Распылите смесь на пятна и оставьте на 15-20 минут. Шаг 3. Промокните область сухим полотенцем.

Промокните область сухим полотенцем. Шаг 4: Дайте высохнуть матрацу с помощью вентилятора, который обдувает его непосредственно в течение нескольких часов.

Источник: thisoldhouse

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