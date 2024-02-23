Когда вы жарите продукты на листьях с использованием масла или если еда, которую вы готовите, уже жирная, эти жиры и масла полимеризуются на поверхности листа.

Если вы часто пользуетесь деками, через некоторое время на них, скорее всего, появится налет – ожесточенный, темно-коричневый или черный блеск, особенно по краям и в углах – и кажется, что никакое трение не сможет избавиться от него. Если вы хотите, чтобы ваш противень сиял как новый, есть несколько советов и подсказок, как очистить его.

Как очистить листы для выпечки

Каждый метод, описанный здесь, будет предусматривать нанесение на сковороду какого-либо чистящего средства или смеси, оставьте ее на некоторое время, а затем вытрите ее. Сколько нужно протирать, будет зависеть от метода, который вы используете, от того как долго вы даете ему сидеть, и от того, насколько грязная сковорода.

Аммиак и мусорный мешок

Этот метод предполагает наполнение кастрюли бытовым аммиаком, являющимся разбавленным водным раствором 5-10 процентов аммиака. Если ваша сковорода без бортиков, этот метод не подойдет, так как жидкость просто вытечет.

Поместите кастрюлю в большой мусорный мешок, наполните кастрюлю раствором аммиака, затем завяжите мешок и оставьте его на ночь. Затем слейте, промойте и потрите медной или стальной салфеткой, затем промойте теплой водой с мылом. Обязательно используйте этот метод в хорошо проветриваемом помещении.

Пищевая сода и уксус

Обильно посыпьте сковороду пищевой содой, а затем влейте белого уксуса, чтобы получилась паста. Равномерно распределите пасту по поверхности сковороды и оставьте на ночь. Затем соскребите и выбросьте пасту, потрите мочалкой и промойте теплой водой с мылом.

Перекись и пищевая сода

Используйте тот же способ, что и предыдущий, только вместо уксуса вы используете перекись водорода. Насыпьте кастрюлю большого количества пищевой соды, затем сбрызните ее перекисью или просто осторожно сбрызните ею на пищевую соду, чтобы образовалась паста. Равномерно потрите поверхность, оставьте на ночь, поскребите, почистите и смойте.

Чистящее средство

Вот где все начинает становиться действительно интересным. Чистящее средство духовки не предназначено для чистки кухонной посуды, но она предназначена для растворения ожесточенного жира изнутри духовки. Это означает, что он также растворит запеченный жир из вашего противня. И в отличие от предыдущих методов, требующих оставить смесь на ночь, средство для очищения духовки работает менее чем за 30 минут. В самом деле, если дать ему постоять дольше, это может повредить вашу сковородку.

Просто распылите чистящее средство на всю поверхность сковороды и оставьте на 20-30 минут. Затем протрите его губкой. Весь этот жаркий жир разжижается, и его следует немедленно вытереть. После этого обязательно хорошо вымойте водой с мылом.

Кетчуп

Да, кетчуп . Очистка посуды с помощью приправы может показаться откровенно удивительной, но это действительно работает! Кислота в кетчупе помогает ослабить грязь, а густота кетчупа помогает удерживать его на месте, чтобы кислота действительно могла действовать. Просто смажьте сковороду кетчупом и смажьте его вокруг, особенно по углам и краям. Оставьте на ночь, затем почистите, промойте, вымойте и любуйтесь своим сияющим противнем.

Источник: thespruceeats

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