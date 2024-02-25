Крабовые палочки используются в салатах, закусках и других блюдах как заменитель настоящего крабового мяса или как недорогой источник рыбного белка. Главный ингредиент крабовых палочек – это сурими.
Как правило, 35-50% веса продукта.
Крабовые палочки добавляют в бутерброды и рулеты, их запекают и даже жарят. Но, конечно, одним из популярнейших способов использования крабовых палочек является крабовый салат.
Блюдо, которое любят и готовят на уровне с такими «классиками» стола, как Оливье и Селедка под шубой.
Классический крабовый салат готовится из отварных яиц, свежего огурца, консервированной кукурузы, зеленого лука и крабовых палочек. Заправляется майонезом.
Но крабовый салат является и источником вдохновения – кулинары и хозяйки создают все новые и новые вариации любимого блюда.
Крабовый салат готовят с сыром и пекинской капустой, оливками и болгарским перцем.
Еще один неожиданный вариант крабового салата – с кабачком.
Этим рецептом крабового салата поделилась на своей странице в Инстаграм АНАСТАСИЯ Николаева-Хохлова.
Ингредиенты для этого крабового понадобятся следующие: крабовые палочки - 450 г, кукуруза - 1 б 140г, кабачок - 1 шт среднего размера, лук - 1 шт небольшого размера, крутой кипяток - примерно 400 мл, соль - 1 ст.л., сахар - 2 ст.л, уксус – 3 ст.л., майонез, чеснок – 2 зуб, по желанию.
Ход приготовления крабового салата следующий: кабачок почистить от кожуры, порезать кубиками. Лук также почистить и порезать мелко. К кабачку и луку добавить соль, сахар, уксус и залить крутым кипятком. Оставляем до полного охлаждения. Далее сливаем воду, немного отжимаем.
Нарезаем крабовые палочки, смешиваем все ингредиенты, заправляем майонезом.
Вот и все, новый вариант крабового салата можно подавать на стол!
Последние новости Украины:
Крабовый салат заиграет новыми вкусами: добавьте всего два ингредиента.
Салат с ананасами, от которого все в восторге – рецепт и интересная идея подачи.
Быстрый крабовый салат – рецепт, когда хочется праздника, но нет времени.