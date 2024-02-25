Достаточно добавить в крабовый салат всего один ингредиент, и любимое блюдо будет смаковать совсем по-новому.

Крабовые палочки используются в салатах, закусках и других блюдах как заменитель настоящего крабового мяса или как недорогой источник рыбного белка. Главный ингредиент крабовых палочек – это сурими.

Как правило, 35-50% веса продукта.

Крабовые палочки добавляют в бутерброды и рулеты, их запекают и даже жарят. Но, конечно, одним из популярнейших способов использования крабовых палочек является крабовый салат.

Блюдо, которое любят и готовят на уровне с такими «классиками» стола, как Оливье и Селедка под шубой.

Классический крабовый салат готовится из отварных яиц, свежего огурца, консервированной кукурузы, зеленого лука и крабовых палочек. Заправляется майонезом.

Но крабовый салат является и источником вдохновения – кулинары и хозяйки создают все новые и новые вариации любимого блюда.

Крабовый салат готовят с сыром и пекинской капустой, оливками и болгарским перцем.

Еще один неожиданный вариант крабового салата – с кабачком.

Этим рецептом крабового салата поделилась на своей странице в Инстаграм АНАСТАСИЯ Николаева-Хохлова.

Ингредиенты для этого крабового понадобятся следующие: крабовые палочки - 450 г, кукуруза - 1 б 140г, кабачок - 1 шт среднего размера, лук - 1 шт небольшого размера, крутой кипяток - примерно 400 мл, соль - 1 ст.л., сахар - 2 ст.л, уксус – 3 ст.л., майонез, чеснок – 2 зуб, по желанию.

Ход приготовления крабового салата следующий: кабачок почистить от кожуры, порезать кубиками. Лук также почистить и порезать мелко. К кабачку и луку добавить соль, сахар, уксус и залить крутым кипятком. Оставляем до полного охлаждения. Далее сливаем воду, немного отжимаем.

Нарезаем крабовые палочки, смешиваем все ингредиенты, заправляем майонезом.

Вот и все, новый вариант крабового салата можно подавать на стол!

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