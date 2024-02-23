Известный ресторатор и судья «Мастер Шеф» Эктор Хименес-Браво предпочитает полезные завтраки, которые быстро готовятся и насыщают энергией надолго.

По словам Эктора Хименеса-Браво , для него важно, чтобы завтрак был полезным, вкусным и быстрым.

"Поэтому всегда выбираю такие рецепты", - рассказывал судья "Мастер Шеф" на своей странице в Инстаграм.

За годы своей работы Эктор Хименес Браво собрал огромную коллекцию вкусных утренних рецептов и нередко делится своими идеями и кадрами приготовления с подписчиками.

На этот раз Эктор Хименес-Браво показал свой завтрак спортсмена.

На горячую сковороду с маслом ресторатор вбил два куриных яйца и поджарил обычную глазуню, дождавшись, чтобы белок немного подрумянился.

Яичницу Эктор Хименес-Браво выложил на рис с овощами. Также ресторатор традиционно заварил кофе.

Отметим, что ресторатор не случайно выбрал такое простое блюдо, как глазунья, на завтрак.

Яичница-глаза считается одним из лучших завтраков. В классическом варианте яичницу готовят из двух яиц, откуда, кстати, и название, которое поджаривают на сковороде.

В яичные края должны быть хрустящими, белок прокаленным, но оставаться мягким, а желток – текучим, но держать при этом форму.

Именно так, как на тарелке судьи «Мастер Шеф».

Нормой считается съедать два яйца, но отварных, особенно на завтрак. Что же касается жареных яиц, то их советуют употреблять не больше шести в неделю, при этом в сутки можно съесть сразу 2-3 штуки.

Яйца содержат большое количество высококачественного белка, необходимого для строительства тканей, мышц и клеток. Они также содержат витамины (в частности, витамины A, D, E, B12), минералы (железо, цинк, селен), а также антиоксиданты, способствующие здоровью.

Примечательно, что именно яичный белок гораздо более полезен для потребления, чем желток.

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