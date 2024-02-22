Родные утверждают, что Игорь исчез, и уже 16 февраля им сообщили о его смерти.

В Ровенской области, в селе Родителей Дубенского района, 29-летний Игорь Мельник скончался на третий день после мобилизации. Родители мужа сообщили, что 14 февраля их сын пошел на прием к врачу и не вернулся домой. Об этом сообщили "ITV media" .

Позже он позвонил по телефону родным и сообщил, что проходит военно-врачебную комиссию. Но 16 февраля родители получили ужасное известие: их сын скончался в психбольнице.

Надежда, сестра Игоря, рассказала, что перед своей смертью брат плохо чувствовал себя за последние несколько дней и решил обратиться к врачу. Она подчеркивает, что Игорь имел слабое здоровье на протяжении всей жизни, страдал высоким давлением и эпилепсией.

"Он чувствовал подъем давления. Взяв с собой документы, он отправился в город, чтобы обратиться за медицинской помощью в больницу, прихватив при этом около 25 тысяч гривен", – отмечает Надежда.

Родные утверждают, что Игорь исчез, и уже 16 февраля им сообщили о его смерти. По их словам, на теле парня были заметны травмы и кровоподтеки. Рука сломана. Ноги синие. Рука вообще в ключице выбита.

Обстоятельства, которые привели Игоря во ВЛК, а позже – до его пребывания на полигоне, остаются неизвестными. В справке о его смерти отмечено, что последние часы жизни он провел в местной областной психбольнице.

По словам медицинского директора этого заведения, в больницу Игоря привезли по направлению начальника медицинской службы в состоянии алкогольного делирия.

"В контексте злоупотребления алкоголем... наблюдались зрительные галлюцинации и возбуждение. Это состояние оказалось необратимым. Также были найдены серьезные органические поражения – изменения печени, селезенки, почек, надпочечников, и, главное, дегенеративные изменения головного мозга", – заявил врач Анатолий Калинюк. .

После смерти пациента директор психбольницы инициировал служебное расследование.

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