Иногда неприятные запахи в туалете остаются. Независимо от того, что вы делаете, они, кажется, болтаются вокруг. Но выход есть – мы расскажем, что нужно сделать, чтобы избавиться от неприятного запаха .

1. Улучшить вентиляцию ванной. Ванные комнаты – это часто маленькие темные комнаты без окон в глубине наших домов. Причина, почему запахи остаются вокруг, состоит в том, что им некуда деваться. Постоянный поток воздуха может вызвать запахи исчезнуть. Включайте вентиляционную систему каждый раз, когда вы посещаете туалет. Обязательно используйте его во время принятия душа, поскольку влажный воздух может придать комнате затхлый запах. Если кажется, что ваша вентиляционная система не работает, пора почистить вентиляционный вентилятор или вообще его заменить.

2. Убирайте туалет по-другому. Не все химические вещества, которые вы найдете на полках вашего любимого магазина, работают так, как вы хотите. В самом деле, если вы соедините несколько из них вместе, вы можете получить еще больше запахов. А в некоторых случаях результаты могут оказаться опасными, даже смертельными. Это может даже заставить вас спросить: "Насколько действительно безопасны химические средства для очистки стоков?"

Очевидно, чтобы избавиться от неприятного запаха, не нужно много продуктов. Пищевая сода, лимонный сок и уксус могут легко справиться с этим. Если вы хотите добавить разные запахи, несколько капель эфирных масел хорошо освежат аромат. И обязательно регулярно очищайте канализацию; Волосы, попавшие в ловушку, могут помешать многим вещам упасть и создать этот стойкий аромат. Интересно, насколько безопасны химические средства для очистки канализации? Узнайте больше об их безопасности и альтернативах.

3. Следите за биологическим ростом. Ванная комната является одним из самых распространенных мест для биологического развития, а значит, и для неприятного запаха. Вы можете подумать, что это легко заметить, но упреждающие знаки легко спутать. Он может образовываться под унитазом, в трещинах и щелях или даже за стенами. Если ваш душ был установлен неправильно, вода может утекать прямо сейчас, когда вы включаете воду. Если вы не уверены, есть ли у вас биологический рост, но запах остается и не исчезает, возможно, пора вызвать сантехника, чтобы он проверил.

4. Подумайте об обновлении. Сколько лет вашему туалету? Запах может возникать из-за унитаза, который просто не работает так, как он предназначен. Поверхность может быть изношена. В соединении может формироваться биологический рост. И если это не технология низкого потока, обновление также поможет сэкономить потребление воды и энергии.

Источник: rsandrews

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