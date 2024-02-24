Крабовый салат - это отличный вариант для праздничного стола или просто как легкое и вкусное блюдо, которому всегда будут рады. Как гости, так и члены семьи.
В состав классического крабового салата входят крабовые палочки, отварные яйца, свежий огурец, консервированная кукуруза, майонез, соль, перец и зелень.
Но есть множество вариантов этого любимого многими салата. Его готовят с пекинской капустой и сыром, с рисом и маринованным огурцом. Некоторые любят крабовый салат с луком, а некоторые с консервированным горошком.
Автор кулинарной страницы smishna_diana поделилась еще одним рецептом крабового салата, который подают в кафе, в котором она работает.
Крабовый салат.
И он действительно отличается от классического «крабового». Называется этот салат «Снежный краб».
«Единственный крабовый салат, который я люблю», – рассказала Диана на своей странице в Инстаграм.
Для его приготовления требуются следующие ингредиенты: отварные яйца, крабовые палочки, маринованные шампиньоны, лук, майонез, соль, сахар, перец, винный (яблочный) уксус, зелень.
Крабовый салат.
Нарезаем отварные яйца, крабовые палочки и маринованные шампиньоны.
Лук, нарезанный на тоненькие полукольца, маринуем с сахаром и винным уксусом.
«Пусть постоит пять минут», – рассказала Диана.
Лук добавляем в салат, заправляем майонезом. Также добавляем соль и перец. Перемешиваем.
Перед подачей на стол украшаем зеленью.
«Всем приятного аппетита!», – желает кулинар.
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