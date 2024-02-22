После жалобы прокуратуры апелляционный суд признал его виновным, хотя отправить за решетку не смог.

В Винницкой области военнообязанный дважды избежал мобилизации, сначала приходя в военкомат в нетрезвом состоянии. После этого дело попало в суд, где сначала его оправдали. Однако после жалобы прокуратуры апелляционный суд признал его виновным, хотя отправить за решетку не смог.

Об этом говорится в приговоре Винницкого апелляционного суда в 2024 году.

Военнообязанный прибыл в военкомат, но транспорт для отправки мобилизованных задерживался. Увидев это, мужчина решил не тратить попусту время, отошел от автобуса, выпил алкоголь и, соответственно, вернулся пьяным.

Поскольку военным запрещено отправлять пьяных лиц в воинские части, мужчине была выписана повестка на другую дату. Однако он снова пришел в военкомат пьяным, несмотря на ранее указанную дату.

"Муж появился в военкомате с выраженными признаками алкогольного опьянения и заявил, что не желает проходить службу по мобилизации. Представитель военкомата предложил ему написать заявление о своем нежелании последующей службы, на что мужчина согласился и собственноручно написал соответствующее заявление", - говорится. в приговоре.

Дело дошло до суда, однако суд первой инстанции считал, что виновность военнообязанного не была доказана и решил оправдать его.

Один из выдвинутых аргументов заключался в том, что невозможно считать уклонением от службы то, что мужчина явился в военкомат в день, когда его не вызвали. В тот день, когда его не вызывали, он пришел в военкомат и написал заявление о нежелании проходить службу.

Винницкий апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции, признав мужчину виновным и назначив ему три года заключения. Однако, учитывая отсутствие криминальной истории, добродетель и искреннее покаяние мужчины, суд решил не отправлять его в тюрьму, а предоставил ему три года испытательного срока.

Последние новости Украины:

Напомним, разведенный отец двоих детей отказался от службы: мужчине присудили наказание.

Как сообщала Politeka, суд наказал украинца за неявку в ТЦК.

Также писала Politeka, украинец отказался от службы в ВСУ из-за своего туберкулеза и неграмотности.