Блокируя границу, поляки вредят своим экономическим интересам, поскольку в 2023 году они экспортировали в Украину товаров на сумму 12,3 миллиарда долларов, в то же время импортировали из Украины на сумму 6,6 миллиарда долларов. Такое неравенство составляет практически двойную разницу. Но это не останавливает поляков. Поляк рассказал в сюжете "Мы Украина", почему блокирует границу.

"Наши планы - стоять здесь до конца, до достижения результата. Мы пригласили нашу власть из Варшавы. Мы здесь стоим, чтобы сельскохозяйственные товары не попадали в ЕС. Мы не сдадимся и если нужно, то расширим забастовку", - высказался один из поляков.

Охотники также присоединились к протестующим. У них нет никаких требований. Они только говорят, что пришли на границу для поддержки польских аграриев.

Следует отметить, что большинство требований польских фермеров касается не Украины, а ЕС. Фермеры выступают против сокращения дотаций сельскохозяйственной продукции, а также против внедрения так называемой "зеленой нормы". Она состоит в том, что продукция фермеров должна быть выращена без химикатов и пестицидов. Также они требуют закрыть границу сельскохозяйственной продукции из Украины.

Стоит отметить, что Украина приступила к поискам путей увеличения объема экспорта своей продукции до уровня, который был до начала конфликта, и это планируется делать, избегая территории Польши. Один из способов – проложение дополнительного транспортного маршрута через реку Дунай.

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