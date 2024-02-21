Чиновник по воинской части незаконно насчитал женщине 600 тысяч гривен "боевых" и ожидает суда. Инцидент произошел в Сумах, сообщает Politeka по данным Государственного бюро расследований.

В этом скандальном случае фигурирует начальник финансовой службы одной из воинских частей, расположенной в Сумах. Он неправомерно выплатил практически 600 тысяч гривен подчиненному, не исполнявшему свои служебные обязанности.

Ситуация началась в июне 2022 года, когда жительница Сумской области заключила контракт с воинской частью. У нее было соглашение с фигурантом дела, которое будет получать выплаты, при этом даже не находясь на передовой.

Начальник финансовой службы скрывал отсутствие женщины почти 7 месяцев.

Предварительное расследование уже завершено, а материалы будут переданы в суд. Обвинения выносятся по статье 364 части 2, статье 27 части 5 и статье 409 части 4 Уголовного кодекса Украины. Чиновнику грозит до 10 лет тюрьмы.

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