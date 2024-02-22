В самом деле, вывести пятно от кофе из одежды не так сложно, как кажется.

Ничто не испортит утро быстрее, чем осознание того, что дымящая чашка горячего кофе оказалась на рубашке в большем количестве, чем в чашке. Вывести пятна от кофе можно методом проб и ошибок в зависимости от типа ткани, но есть несколько простых и эффективных методов, использующих доступные бытовые моющие средства.

Начните с самого простого решения: промывание холодной водой. А если это не сработает, перейдите к чистящим средствам, таким как стиральный порошок, уксус, мыло для посуды и пятновыводители. Быстрые действия также могут значительно изменить то, насколько легко выходит пятно.

Как вывести пятна от кофе c хлопка, хлопковой смеси и льна.

Проверьте этикетку на одежде и сначала проверьте любое моющее средство или чистящий раствор на незаметном участке, чтобы убедиться, что оно не обесцвечивает ткань. Несмотря на то, что большинство методов чистки достаточно мягкие для разнообразных тканей, знание особенностей ухода за изделием поможет вам выбрать самый лучший вариант удаления пятен.

Смыть холодной водой

Чтобы удалить свежее пятно, пропустите холодную воду из крана через тыльную сторону ткани, чтобы кофе не попал на ткань.

Продолжайте пропускать холодную воду через заднюю часть пятна в течение 10-15 минут или пока вытекающая вода не станет полностью чистой.

Если пятно удалено не полностью или пятно устарело, переходите к следующему шагу.

Нанесите жидкое моющее средство

Втирайте в пятно кофе жидкий стиральный порошок или жидкое мыло и немного холодной воды.

Оставьте свежие пятна на три-пять минут. Вы можете дать ему постоять дольше, но не давайте ему высохнуть. Для удаления старых пятен от кофе замочите одежду в воде после втирания моющего средства.

Каждые пять минут осторожно протирайте загрязненную ткань большими пальцами, чтобы ослабить пятно.

После 30 минут замачивания в холодной воде проверьте загрязненный участок. Если пятно осталось, попытайтесь замочить на пять-15 минут в теплой воде перед тем, как тщательно прополоскать.

Сделайте порошкообразную пасту для стирки

Если пятно все еще есть, смешайте порошкообразный стиральный порошок с равными частями белого уксуса и воды и превратите его в пасту. Паста удаляет стойкие пятна лучше, чем жидкое моющее средство.

Проверьте его на одежде, чтобы убедиться, что он не обесцвечивает ткань.

Для чистки пятна используйте старую зубную щетку.

Тщательно прополощите ткань.

Предварительно обработайте и промойте

Нанесите спрей или гель для пятновыводения на кофейное пятно; Вы также можете использовать кислородный отбеливатель для стирки в качестве пятновыводителя.

Дайте постоять пять минут.

Выстирайте одежду, как обычно.

Осмотрите и высушите

Убедитесь, что кофейное пятно полностью удалено. Если намеки остались, повторите шаги обработки перед высыханием.

Высушите одежду на воздухе. (Не сушите вещь в машине; тепло закрепит пятно.)

Осмотрите одежду на наличие любых следов пятна, подняв высушенную одежду к свету. Убедитесь, что все намеки на изменение цвета полностью удалены.

Если обесцвечивание все еще есть, повторите шаг со стиральным порошком, выстирайте и снова высушите на воздухе.

Источник: thespruce

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