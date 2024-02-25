Даже если вы находитесь в ресторане, вы можете выполнить несколько шагов, чтобы вывести пятно от соевого соуса.

Соевый соус, основной продукт азиатской кухни, является разбрызгивающейся темной приправой, оставляя темные пятна, где бы ни попала. Но вы можете легко вывести пятна от соевого соуса из одежды и столового белья, если действовать быстро. Всегда лучше обрабатывать пятна, пока они свежие, но даже засохшие пятна можно вывести замачиванием. Скорее всего, у вас уже есть запасы, чтобы вывести пятно от соевого соуса прямо дома. Выполните следующие действия, чтобы удалить соевый соус из одежды, ковра или обивки.

Как вывести пятна от соевого соуса из одежды

Действуйте быстро и выполните эти действия как можно скорее после появления пятна. Даже если вы в ресторане, вы можете выполнить несколько этих шагов, чтобы минимизировать вред.

Вытрите излишки соевого соуса

Чтобы промокнуть влажное место, используйте чистую ткань или салфетку.

Промыть холодной водой

Используйте холодную воду, чтобы соевый соус не схватился. Пропустите холодную воду через заднюю часть одежды, чтобы пятно не проникало глубже в ткань.

Обработайте пятна жидким стиральным порошком

Используйте палец и пальцы, чтобы осторожно втереть жидкий стиральный порошок в пятно от соевого соуса. Дайте одежде постоять три минуты, прежде чем тщательно ее прополоскать.

Нанесите отбеливающее средство

Если вы проверили свою одежду, чтобы подтвердить, что она устойчива к цвету, или если белая одежда, вы можете нанести губкой отбеливающее средство, например уксус, лимонный сок или перекись водорода. Не делайте этого с цветной или узорной одеждой, которая не является стойкой.

Чередуйте втирание жидкого стирального порошка и отбеливателя, полоская между каждым нанесением.

Когда соевый соус больше нельзя удалить, тщательно промойте.

Замочите одежду

Если пятно осталось, намочите вещь.

Нанесите жидкий стиральный порошок на пятно и замочите одежду в теплой воде на 30 минут.

Если пятно все еще остается, нанесите пятновыводитель, гель или спрей, прежде чем стирать одежду обычным способом, используя самую горячую воду, подходящую для одежды.

Проверьте ткань

Осмотрите одежду после стирки, но перед тем как положить ее в сушильную машину. Если пятно не исчезло, тепло сушильной машины может закрепить его навсегда. Если пятно осталось, повторите процесс очистки.

Как удалить пятна от соевого соуса из ковров и обивки.

Если вы капнули соевым соусом на мягкую мебель или ковер, стиральная машина – не выход. Быстро промокните мокрое пятно бумажными полотенцами или чистой тканью, стараясь не втирать пятно глубже в волокна.

Промокните пятно водой с мылом

Смешайте 1 столовую ложку моющего средства с 2 стаканами холодной воды.

Используйте чистую ткань, чтобы промокнуть пятно, пока вся жидкость не впитается.

Повторяйте, пока не исчезнет пятно.

Для ковра: если пятно осталось, смешайте 1 столовую ложку нашатырного спирта с 1/2 стакана воды и протрите пятно смесью нашатырного спирта.

Промойте и высушите

Протрите пятно мыльным раствором холодной водой. Высушите, промокнув другой чистой тканью или бумажным полотенцем.

Источник: thespruce

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