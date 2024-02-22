Именно в это время года мы хотим знать, как избавиться от конденсата внутри окон – и это экспертное пособие предоставит вам всю необходимую информацию.

Конденсата на окнах почти не избежать в холодные месяцы, поскольку мы уменьшаем вентиляцию, чтобы холодный воздух не попадал наружу, а теплый – внутрь. Если вовремя не избавиться от конденсата, он не должен вызывать такого беспокойства, как проникновение или повышение влаги, которые гораздо более серьезные проблемы, требующие устранения профессионалов.

1. Открыть Окна – И Шторы

Самый простой способ избавиться от конденсата внутри окон – просто открыть их, пусть даже щель. Это резко понижает влажность в помещении.

«Ключ к уменьшению случаев образования конденсата – улучшить вентиляцию, открывая окна после душа и ванной в ванной комнате», – советует Дженни Тернер.

Это не обязательно означает, что в холодную ночь у вас открыты окна, но проветрить спальню в течение получаса после того, как вы проснулись, открыть окно, когда вы готовите еду или после того, как вы приняли душ – все это поможет снизить и даже избавиться от конденсата на окнах, стенах и скрытых внутри шкафах и шкафах.

Утром также открывайте шторы или жалюзи. Это будет способствовать циркуляции воздуха вокруг окна и поможет быстрее избавиться от конденсата. Это также гарантирует, что на шторах не начнут появляться плесени.

2. Рассматривайте только изоляцию вместе с вентиляцией.

Если вы планируете утеплить свой дом, учтите, что герметизация дома увеличит вероятность образования конденсата внутри окон, если комнаты также не проветриваются.

Как мы видели выше, простое открытие окна – например, во время приготовления пищи или после душа – может значительно снизить конденсат, но если вы делаете реконструкцию всего дома, вы можете рассмотреть систему вентиляции всего дома. По крайней мере, в помещениях для приготовления пищи и стирки должна быть установлена ​​вытяжка или вентилятор.

Вы можете установить стандартный вентилятор, управляемый переключателем, или вентилятор с гигростатом, который автоматически включается и выключается в зависимости от таймера или пока не исчезнет пар и конденсат.

Не просто ищите конденсат в комнатах, которыми вы пользуетесь – неиспользованный чердак может быть склонен к конденсации, как и подвалы, которые используются для стирки», – предупреждает Мелани Гриффитс. «Если в этих помещениях нет окон, пригодится вентиляционное отверстие или вытяжной вентилятор, хотя осушитель является очень недорогим способом уберечь влажное помещение от образования конденсата и плесени.

3. Инвестируйте В Влаголюбивые Комнатные Растения

Мы любим обращаться к природе, чтобы найти решение проблем наших домов – и снова комнатные растения приходят на помощь. Известно, что они уменьшают образование конденсата, влаголюбивые комнатные растения, такие как орхидеи, бромелиевые и тылландсии, поглощают влагу из воздуха и даже из листьев.

4. Постоянно Держите нагрев на слабом уровне

Одной из причин появления конденсата внутри окон является то, что воздух внутри комнаты намного теплее воздуха снаружи. Способ решения этой проблемы состоит в том, чтобы температура в вашей комнате не менялась слишком резко. Если ночью в спальне не включать отопление, но устанавливать радиаторы на высокий уровень, когда вы просыпаетесь, это скорее приведет к образованию конденсата. Вместо этого лучше все время держать слабый нагрев.

Однако это не идеальное решение, особенно если вы пытаетесь снизить расходы на отопление или быть более экологичным в своем подходе к отоплению дома.

5. Убедитесь, что окна имеют двойные стеклопакеты.

На стеклопакетах значительно меньше вероятность образования конденсата, они сохраняют в комнатах более тепло и энергоэффективно. Однако, если у вас образуется конденсат внутри стеклопакетов, скорее всего устройство неправильно герметично. Возможно, есть очевидное решение, которое вы можете сделать самостоятельно, но вероятно, вам понадобится профессиональная компания, чтобы решить проблему.

6. Остановите Попадание Влаги На Окна

Один из способов избавиться от конденсата внутри окон – ограничить распространение влаги. Итак, если вы готовите, накройте кастрюли крышками, закройте кухонную дверь и откройте окна или включите вытяжку; если вы принимаете душ, закройте дверь ванной, убедитесь, что вытяжка одна, а затем откройте окно; держите дверь стиральной и убедитесь, что она проветривается или что у вас работает осушитель, когда белье сушится – еще лучше, высушите его на открытом воздухе в яркий день. Жить в маленьком доме?

Избегайте сушки белья на радиаторах – вместо этого подберите складную сушилку и небольшой осушитель воздуха. Убедитесь, что вентиляционные отверстия сушильной машины также не содержат пуха, чтобы вы могли быть уверены, что они работают эффективно.

7. Вытрите Конденсат, чтобы быстро удалить его.

В зависимости от серьезности проблемы, вы можете избавиться от конденсата внутри окон чем-либо с помощью простой ткани из микрофибры до оконного пылесоса, обычно используемого для мытья окон.

Источник: homesandgardens

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