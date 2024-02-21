Действительно интересный рецепт красивого и вкусного крабового салата, который, возможно, захочется готовить на каждый праздник.

Этот рецепт крабового салата особенно понравится тем, кто любит вариации блюд с крабовыми палочками.

Он ведь не только вкусный, но и очень красивый и похож на праздничный торт.

«Вкусно, легко, быстро», - говорит фудблогер и автор канала «ksu_foodbloger», показывая, как его готовить.

Итак, для приготовления крабового салата по этому рецепту следует подготовить следующие ингредиенты: Крабовые палочки - 250г., яйца вареные - 4шт., твердый сыр - 150г., зелень по вкусу, чеснок - 2 зубчика, майонез по вкусу.

Крабовый салат.

Сначала готовим начинку.

Для этого на маленькой терке натираем сыр, яйца отвариваем и отделяем желтки. Натираем белок, а желтки натираем отдельно. Нарезаем зелень и объединяем все ингредиенты. Натираем чеснок и тоже добавляем к массе. Заправляем майонезом и перемешиваем.

Крабовый салат.

Раскручиваем крабовые палочки и начинаем послойно выкладывать салат.

Слой – развернутая крабовая палочка, слой начинки, слой палочки, слой начинки и так далее.

Украшаем такой крабовый салат потертым желтком.

Крабовый салат.

Отметим, выбирая крабовые палочки, избегайте продукта с содержанием красителя E-171. Это отбеливающее вещество, которое может быть вредным для организма. Состав крабовых палочек должен содержать качественные морепродукты, а не искусственные заменители.

Крабовый салат.

Обращайте внимание на форму. Крабовые палочки должны иметь равномерную, цельную форму без признаков повреждения или размягчения.

Убедитесь, что срок годности крабовых палочек не истек.

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