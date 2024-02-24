Двое мужчин сделали родственникам военных предложение вернуть их близких из русского плена за вознаграждение. За такие "услуги" они потребовали 30 тысяч долларов.
Прессслужба Офиса Генерального прокурора Украины сообщила , что объявлено подозрение двум гражданам в пособничестве государству-агрессору из-за незаконного выманивания денег за освобождение военных из плена.
Правоохранители раскрыли и задержали двух человек, требовавших деньги от родственников пленных, обещая их возвращение в Украину. В ходе расследования выявлено, что большую часть средств дельцы передавали в российские спецслужбы, что классифицируется как передача материальных ресурсов в страну-агрессор.
Сотрудники правоохранительных органов отметили, что родственник украинского военнопленного обратился к задержанным с просьбой помочь освободить его за определенную сумму. После передачи последних 10 тысяч долларов, преступников задержали. Им объявлено подозрение по факту сотрудничества с Россией, и им избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.
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