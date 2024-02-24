Двое мужчин за денежное вознаграждение обещали родственникам воинов вернуть их из русского плена.

Двое мужчин сделали родственникам военных предложение вернуть их близких из русского плена за вознаграждение. За такие "услуги" они потребовали 30 тысяч долларов.

Прессслужба Офиса Генерального прокурора Украины сообщила , что объявлено подозрение двум гражданам в пособничестве государству-агрессору из-за незаконного выманивания денег за освобождение военных из плена.

Правоохранители раскрыли и задержали двух человек, требовавших деньги от родственников пленных, обещая их возвращение в Украину. В ходе расследования выявлено, что большую часть средств дельцы передавали в российские спецслужбы, что классифицируется как передача материальных ресурсов в страну-агрессор.

Сотрудники правоохранительных органов отметили, что родственник украинского военнопленного обратился к задержанным с просьбой помочь освободить его за определенную сумму. После передачи последних 10 тысяч долларов, преступников задержали. Им объявлено подозрение по факту сотрудничества с Россией, и им избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

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