Харьковчанка, преподающая в немецкой школе для украинских детей, объяснила, почему украинских учеников из немецких классов возвращают обратно в адаптационные «брюкэнклассы».

Татьяна Спирина-Сметана из Харькова, обучающая украинских детей в одной из немецких школ, рассказывает , почему иногда их не хотят "переводить" дальше и что с этим делать.

Сейчас в Германии много детей из Украины, для которых создаются так называемые "брюкенклассы". Это классы, в которых изучают только немецкий, математику и английский, а также спорт, кулинарию, искусство и труд. Они служат своеобразным мостиком для перехода в обычные классы. Но не все дети переходят этот "мостик".

Немецкие учителя объясняют эту проблему тем, что дети не владеют немецким языком на достаточном уровне. Но Татьяна Спирина-Сметана считает, что есть еще кое-что, кроме этого.

По мнению украинской учительницы, детям нужно научиться работать с информацией, задавать вопросы учителю, уважать учителя, учить новые слова и сконцентрироваться.

"Учащиеся, которые вечером поигрались в гаджеты до 10 часов вечера, потом поспали, а в 4 утра снова проснулись, чтобы поиграть «утихомирение», сидят после этого на уроках в стиле «живые зомби». О «воспитанности», регулярные мамы и игнор со стороны учеников я писать не буду» , - говорит Татьяна.

Кроме того, харьковчанка отмечает, что вскоре "брюкэнклассы" вообще закроются, и тогда не понятно, что будет с не прошедшими их детьми.

"Вот только не знаю, куда уже их будут отправлять немецкие учителя, когда закроются классы-мостички. Это произойдет уже в августе 2024 года. Единственное, что меня всегда успокаивает – никто не сидит в школе с бородой. Все ее завершают и двигаются дальше по жизни" , - добавляет учительница.

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