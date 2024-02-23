Служба расследования ДБР завершила предварительное расследование в отношении военнослужащего и его сообщника, импортировавшего из Европы автомобили под прикрытием гуманитарной помощи для Вооруженных Сил Украины. Арестованные обвиняемые в нарушении закона, сообщено на сайте ДБР.

Подозреваемые покупали транспортные средства за границей, подавая их как предназначенные для военных, и завозили их в Украину, не уплачивая необходимые таможенные пошлины. Однако вместо передачи военным они пытались продавать их через специализированные интернет-платформы.

Сотрудники ДБР задержали подозреваемых, а на оба автомобиля был наложен арест. Общая стоимость автомобилей оценивается в 629 тысяч гривен.

Военнослужащий и его сообщник обвиняются в незаконном использовании гуманитарной помощи в целях личного обогащения (часть 3 статьи 201-2 Уголовного кодекса Украины). По этим статьям возможно наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет.

Процессуальное руководство осуществляет Донецкая специализированная прокуратура в области обороны Восточного региона.

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