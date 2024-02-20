На Сумщине в результате попадания российского дрона в жилой дом погибла семья из пяти человек.

Утром вторника, 20 февраля, в результате атаки российскими беспилотниками типа "Ланцент" по Новослободской общине в Конотопском районе Сумщины погибла семья из пяти человек. Инцидент вызвал пожар в их доме.

Сумская областная военная администрация сообщила об этой трагедии. Отмечается, что вражеский ударный беспилотник типа "Ланцент" попал в жилой дом, вызвав пожар на месте удара.

"В результате этого удара погибла семья, проживавшая в доме: мать и два сына, а также двое их дальних родственников: бабушка и женщина, прибывшая из другого города", - говорится в заявлении областной военной администрации.

Ранее Politeka также писала об аварии, которая произошла на Львовщине, когда водитель маршрутки сбил насмерть 52-летнюю женщину и скрылся с места происшествия. Анализируя видеозаписи системы "Безопасная Львовщина", правоохранители установили, что аварию вызвал водитель маршрутного автобуса "БАЗ", 68-летний местный житель. Ему грозит наказание от трех до восьми лет лишения свободы, а также лишение права управлять транспортными средствами сроком до трех лет.

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