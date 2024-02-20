Сегодня, 20 февраля, начался митинг польских фермеров, которые собирались полностью перекрыть границу с Украиной.

Польские фермеры засыпают украинским зерном из грузового вагона железную дорогу возле пункта пропуска «Медика-Шегини».

Как сообщает "Суспільне", с утра поляки начали свой протест, в ходе которого намерены полностью блокировать границу с Украиной.

Начался митинг польских фермеров, которые собирались сегодня полностью перекрыть границу с Украиной.

"Я не поддерживаю украинцев. Это Польша, а не Брюссель" - заявил участник акции.

"Это реакция на наплыв зерна из Украины. Это очень плохо. Люди в отчаянии и не могут сдержаться. Никто этого не контролирует: ни польская власть, ни украинская, – заявил соорганизатор протеста польских фермеров Роман Кондрув.

По его словам, протестующие высыпают зерно якобы "из-за эмоций".

"Эмоции нужно уметь сдерживать...А не топить в ложке воды украинцев!",

"Все, что нужно знать о европейских ценностях",

"За такие действия надо на пять лет посадить за решетку! Так не должны делать соседи", "Господи Боже за что",

"Вот это друзья",

"А где наши украинцы в Польше, те миллионы, что выехали - кому надо было и кому не нужно? Что, уже мамочка не надо? Патриотизм только проявляется в тыкании на клавиши гаджетов ?", - жалуются украинцы в комментариях.

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