Политическое руководство предлагает: если ты не хочешь выполнять свой гражданский долг, защищать Родину и если не состоишь на военном учете, государство может отказывать тебе в услугах.

По мнению депутата Вадима Ивченко, наказание за уклонение от мобилизации должно походить на штрафы за нарушение правил дорожного движения. Это означает, что человек, нарушающий закон о военном учете, может стать объектом санкций, ограничивающих права, например, право их детей на поступление в высшие учебные заведения.

"Блокировка счетов? Нет. Можно другие найти меры. Человека оставить без денег, чтобы он где-то умирал, это неправильно. Но другие меры должны быть. Вы же как водитель штрафы получаете. Здесь то же самое: если вы не соблюдали закон о военном учете". , то должны нести ответственность", - считает нардеп.

Депутат также считает, что среди таких санкций могут быть ограничения в доступе к определенным государственным услугам. Например, он может быть лишен государственной поддержки, его дети могут иметь ограничения по поступлению в высшие учебные заведения, а сам гражданин может быть отстранен от поступления в вуз.

Вадим Ивченко также ответил на обвинения в неконституционности подобных мер.

"Скажите, есть ли это конституционно, когда вы должны защищать свое государство, но не поступаете в центры комплектования, не обновляете свои данные и не становитесь на военный учет? В Израиле все мужчины стоят на военном учете, и также должны стоять на учете у нас . Это не означает, что они обязательно будут на передовой или войне. Однако, стоять на учете необходимо. Государство должно иметь возможность рассчитывать на вас. Это обычный процесс", - отметил депутат.

В то же время нардепка Юлия Гришина пояснила, что никаких норм о лишении детей уклоняющихся права на образование нет.

"Приведенные цитаты Вадимом Ивченко — это его личные размышления на тему того, как государство может реагировать на факт уклонения от мобилизации, подчеркнула Гришина. По ее словам, никаких подобных решений не принималось ни на уровне политического руководства, ни внутри профильного комитета", - говорит она.

Источник: Телеграф.

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