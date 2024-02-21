Думали ли вы когда-нибудь научиться мыть посуду без моющего средства ? Бывает, что вы оказываетесь в затруднительном положении, когда у раковины накапливается грязная посуда, а мыло заканчивается. Как вы моете посуду? Вы замачиваете посуду, пока не попадете в продуктовый магазин? Что делать, если вы в кемпинге, а бросить еду – это не выход?

Мытье посуды без моющего средства — удивительно простой процесс.

Кипятите воду, чтобы удалить пыль, бактерии и запахи.

Используйте пищевую соду для чистки и чистки посуды.

Сделайте собственное моющее средство, используя обычные бытовые ингредиенты.

Натрите сковородки и кастрюли солью, чтобы удалить прилипшую пищу.

В пути дезинфицируйте раствором отбеливателя.

Кипяток – эффективный способ мыть посуду без мыла. Нагрейте воду, пока она не закипит, затем осторожно вылейте ее на посуду в раковине. Дайте им замочиться не менее 30 минут, чтобы ослабить грязь и убить бактерии. После замачивания потрите посуду губкой и ополосните ее горячей водой для тщательной очистки.

Для более глубокой очистки, особенно жирной посуды, посыпьте содой непосредственно мокрую губку или саму посуду. Скраб для создания пасты, эффективно удаляет частицы пищи. Тщательно промойте после скрабов, чтобы убедиться, что все остатки пищевой соды смыты.

Также можно создать собственный порошок для мытья посуды. Смешайте равные части буры и стиральной соды с половиной частей лимонной кислоты и соли. Используйте этот порошок со столовой ложкой для загрузки в посудомоечную машину для естественной очистки без мыла.

Чтобы устранить стойкие остатки на кастрюлях и сковородах, используйте соль как чистящее средство. Налейте в кастрюлю столько горячей воды, чтобы образовалась паста с примерно двумя столовыми ложками соли. Протрите энергично, чтобы удалить пригоревшую пищу, затем промойте посуду.

Когда доступ к традиционным моющим средствам ограничен, например во время кемпинга, отбеливающий раствор является удобным дезинфицирующим средством. Смешайте один галлон холодной воды со столовой ложкой хлорного отбеливателя. Замочите посуду в смеси по крайней мере на минуту, прежде чем сполоснуть ее горячей водой, чтобы полностью продезинфицировать. Помните, что отбеливатель следует всегда разбавлять и обращаться с ним осторожно.

Источник: tipsbulletin

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