Если вы хотя бы раз ощущали запах секонд-хенда на одежде, то вам непременно должна быть знакома ситуация, когда хочется ее избавиться.

Вы знаете тот запах, который наполняет комиссионные магазины и хранится на винтажной одежде, даже если он был у вас дома больше недели? Этого запаха может быть достаточно, чтобы вы вообще не могли покупать винтажную одежду, особенно подлежащую химчистке (кому хочется выкашлять лишние деньги?). Вот семь способов, которые помогут мягко и эффективно избавиться от этого «запаха секонд-хенда».

Совет №1: используйте пищевую соду

Пищевая сода является естественным дезодорантом. Приблизительно так же, как мы кладем пищевую соду в холодильник, чтобы устранить оставшиеся от еды запахи, мы можем использовать пищевую соду, чтобы устранить запахи из нашей одежды.

Как убрать старый запах из одежды с помощью пищевой соды

Насыпьте чуть-чуть сухой пищевой соды в большой полиэтиленовый пакет. Наденьте свою винтажную одежду. Закройте сумку узлом. Слегка встряхните содержимое. Дайте одежде постоять с пищевой содой в пакете день или два.

Совет № 2: Используйте чистящее средство без смывания

Использование натурального моющего средства без полоскания является эффективным способом устранения запахов и пятен из винтажной одежды.

Совет №3: используйте дистиллированный белый уксус

Уксус является прекрасным натуральным бытовым очистителем и мягким дезинфицирующим средством. Вы можете использовать дистиллированный белый уксус, чтобы избавиться от затхлого запаха и BO на винтажной одежде двумя способами:

Метод на ночь: один из способов – налить немного уксуса в небольшую миску и оставить ее стоять в маленькой комнате или шкафу, а над ней висит ваша винтажная одежда. Еще лучше, если вы найдете меньшее герметичное пространство, где уксус не касается одежды. Оставьте его там на ночь или две. Уксус должен впитать запах. Если запах уксуса остается, выветрите одежду, открыв окно.

один из способов – налить немного уксуса в небольшую миску и оставить ее стоять в маленькой комнате или шкафу, а над ней висит ваша винтажная одежда. Еще лучше, если вы найдете меньшее герметичное пространство, где уксус не касается одежды. Оставьте его там на ночь или две. Уксус должен впитать запах. Если запах уксуса остается, выветрите одежду, открыв окно. Способ распыления: Другой способ – это прямое разбрызгивание и утечка одежды уксусом. Это лучше всего для более стойких запахов. Когда уксус улетучивается, он уносит с собой запах. Не волнуйтесь – ваша одежда тоже не будет пахнуть уксусом. После этого откройте окно и дайте одежде выветриться.

Небольшое замечание, которое следует запомнить: если вы планируете проветрить свою винтажную одежду на улице после попытки любого из этих методов, важно помнить, что прямой солнечный свет избавляет от цвета одежды, поэтому не оставляйте его надолго.

Сначала проверьте уксус на небольшой скрытой точке Уксусная кислота в дистиллированном белом уксусе мягкая и не повредит тканям, которые можно стирать, если вы ее выполосчетете, но будьте осторожны, оставляя ее на одежде, поскольку она может отбелить ткань.

Совет №4: Используйте водку

Распылите дешевую водку на одежду и дайте высохнуть. Когда испарится водка, испарится и запах.

Совет № 5: Используйте газету

Задвиньте газету в карманы и рукава своего шерстяного пальто. Поместите набивное пальто в полиэтиленовый пакет. Оставьте на несколько дней. Газета должна впитывать любые затхлые запахи.

Совет №6: используйте уголь

Используйте активированный уголь. Древесный уголь поглощает влагу в шкафах, поэтому одежда не пахнет плесенью, но будьте осторожны и не позволяйте ему касаться ткани, поскольку они также могут загрязнить одежду.

Совет № 7: будьте настойчивы

Использование любого из этих методов может не полностью сработать с первого раза, но не сдавайтесь! Возможно, понадобится только один раз распыление или еще один день проветривания.

Источник: dengarden

Читайте также:

Как избавиться от неприятного запаха из обуви: 8 лучших способов

Как избавиться от неприятных запахов в доме: есть эффективный способ

Как избавиться от неприятного запаха в квартире: легкий способ