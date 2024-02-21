Очистите подошву утюга и паровые отверстия, чтобы прибор работал долго.

Знание того, как очистить утюг , может сделать глажку одежды более легким и продуктивным. Нижняя подошва утюга загрязняется и засоряется из-за грязи, брызг и волокон, которые со временем накапливаются.

Грязный утюг и подошва могут сжечь ткань, разбрызгивать грязную воду или пару на вашу одежду или не нагреться до нужной температуры.

Узнайте, как ухаживать за утюгом, чтобы эти случаи не испортили вашу одежду.

Как очистить паровые отверстия

Если у вас есть паровой утюг, который брызжет и оставляет пятна от минеральной или ржавой воды на вашей одежде, это означает, что паровые отверстия забиты, и утюг требует хорошей очистки.

Обратите внимание, что некоторые производители утюгов аннулируют гарантию, если вы используете коммерческие средства для чистки парных утюгов. Некоторые продукты могут быть жесткими и причинять дополнительный ущерб. Лучше всего использовать дистиллированный белый уксус, который является мягким и менее дорогим.

Смешайте очищающий раствор Смешайте 1/2 стакана дистиллированного белого уксуса и 1/2 стакана дистиллированной воды. Вылейте смесь в холодный, отключенный от сети утюг.

Осмотрите паропроводы

Поставив утюг в вертикальное положение на крепкую поверхность, осмотрите паровые каналы. Если вы видите любой белый остаток в отверстиях, используйте деревянную или пластиковую зубочистку или старую зубную щетку, чтобы удалить накопление. Никогда не используйте металлические предметы, которые могут поцарапать подошву.

Нагрейте утюг для создания пара

Затем подключите утюг к розетке, включите ее и установите функцию подачи пара.

Дайте утюгу нагреться не менее пяти минут. Нажмите кнопку подачи пара и удерживайте ее в течение 20–30 секунд, пока пара не начнет свободно выходить.

Выполните данную процедуру не менее шести раз.

Охладите и опорожните утюг

Выключите утюг, отключите его от сети и дайте утюгу полностью остыть. После охлаждения вылейте остатки смеси уксуса и воды из утюга.

Даже если вы тщательно используете дистиллированную воду во время каждой глажки, вам следует использовать смесь уксуса и дистиллированной воды каждые несколько месяцев, чтобы ваш утюг работал как можно лучше.

Как очистить подошву утюга

Никогда нельзя тереть подошву утюга любыми агрессивными веществами, которые могут поцарапать. После того, как обработка испорчена, почти невозможно предотвратить ржавание или появление пятен. Подошва утюга может стать липким и загрязненным крахмалом или остатками аппликации, поэтому его следует регулярно чистить. Эти шаги могут помочь.

Смешайте поваренную соль или пищевую соду с небольшим количеством дистиллированного белого уксуса, чтобы сделать пасту.

Если вы выберете пищевую соду, уксус заставит ее пениться, поэтому смешайте ее в достаточно большой миске, чтобы поместить пену.

Смочите чистую белую ткань в смеси и потрите подошву.

На некоторых участках понадобится немного смазать локти, чтобы удалить грязь.

Для подлинного залипания наростов дайте пасте постоять как минимум 10 минут перед скрабованием.

Промойте подошву утюга чистой белой тканью, смоченной в чистой воде, а затем высушите.

Источник: thespruce

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