Маринованные шампиньоны можно подать как самостоятельную закуску, которая прекрасно подойдет как к повседневному, так и столу на праздники.

Рецептов маринования шампиньонов много, пишет Politeka.net. Как быстрых, так и не очень.

Этот рецепт подойдет для тех, кто любит маринованные шампиньоны, но не распологает большим количеством времени для их приготовления.

Рецептом маринованных шампиньонов за минуты поделилась фудблогер и автор страницы «Alena_nerovnaya».

«Маринованные шампиньоны за 7мин», - говорит об этом рецепте фудблогер.

Итак, для приготовления маринованных шампиньонов необходимы такие ингредиенты: Шампиньоны – 500г, Масло – 50мл, Вода – 50мл, Уксус – 2ст.л., Соль – 1ч.л. с горкой, Сахар – 1ч.л, Чеснок – 3 зуб., черный перец горошком – 8-10шт, ароматный перец – 5шт, лавровый лист – 3шт.

Маринованные шампиньоны.

Шаг первый – проварить шампиньоны 3 мин, воду слить, а шампиньоны залить маринадом.

«Маринад: все ингредиенты смешать и вскипятить (я делала маринад сразу с шампиньонами). Оставить до остывания или на 10-15мин и разложить по баночкам», - рассказала фудблогер о ходе приготовления маринованных шампиньонов на скорую руку.

Маринованные шампиньоны.

Маринованные шампиньоны.

Подчеркнем, что шампиньоны – это очень полезный продукт с точки зрения питания. Они богаты белоком, витаминами группы В, минералами (такие как селен, калий, фосфор) и антиоксидантами, способствующими укреплению иммунной системы, поддержанию здоровья кожи, ногтей и волос, а также снижению риска заболеваний сердца и некоторых видов рака.

Кроме того, шампиньоны содержат немного калорий.

Шампиньоны лишены жиров и сахара. Поэтому их можно включать в рацион людям, страдающим сахарным диабетом.

Однако, следует помнить, что для тех, кто страдает заболеванием желудочно-кишечного тракта шампиньоны нужно употреблять очень осторожно.

Пожилым людям и больным также не нужно употреблять шампиньоны чаще, чем раз в неделю.

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