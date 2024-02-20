Во Львовской области депутат нарушив ПДД пытался убежать от полиции.

Так, во Львовской области 11 февраля после наступления комендантского часа полицейские остановили водителя Ford Ranger, нарушившего ПДД.

За рулем автомобиля находился депутат местного сельсовета Стрыйского района Львовщины.

В ходе общения правоохранители заметили у водителя признаки алкогольного опьянения.

Депутат отказался пройти проверку и скрылся с места остановки - однако патрульные снова догнали его на служебном авто.

Тогда водитель предпринял попытку наезда на полицейского, задев правоохранителя зеркалом заднего вида.

Правоохранитель, чтобы не попасть под колеса, уцепился за зеркало и водительскую дверь и вылез на крышу автомобиля.

Водитель не остановился и продолжал движение примерно 800 метров, пытаясь сбросить полицейского с крыши.

Сейчас известно, что нарушителю грозит административная ответственность и уголовная – за сопротивление правоохранителям.

Суд отправил мужчину под ночной домашний арест на два месяца.

Прокурор требовал круглосуточного ареста, однако обвиняемый – содержит многодетной семьи, поэтому ему запретили покидать дом только в ночное время суток.

Источник: Захід нет.

Последние новости Украины:

У главы управления полиции Киева нашли почти 3,9 млн необоснованных активов: что известно.

Как сообщала Politeka, суд наказал украинца за неявку в ТЦК.

Также писала Politeka, украинец отказался от службы в ВСУ из-за своего туберкулеза и неграмотности.