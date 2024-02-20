Так, во Львовской области 11 февраля после наступления комендантского часа полицейские остановили водителя Ford Ranger, нарушившего ПДД.

За рулем автомобиля находился депутат местного сельсовета Стрыйского района Львовщины.

В ходе общения правоохранители заметили у водителя признаки алкогольного опьянения.

Депутат отказался пройти проверку и скрылся с места остановки - однако патрульные снова догнали его на служебном авто.

Тогда водитель предпринял попытку наезда на полицейского, задев правоохранителя зеркалом заднего вида.

Правоохранитель, чтобы не попасть под колеса, уцепился за зеркало и водительскую дверь и вылез на крышу автомобиля.

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Водитель не остановился и продолжал движение примерно 800 метров, пытаясь сбросить полицейского с крыши.

Сейчас известно, что нарушителю грозит административная ответственность и уголовная – за сопротивление правоохранителям.

Суд отправил мужчину под ночной домашний арест на два месяца.

Прокурор требовал круглосуточного ареста, однако обвиняемый – содержит многодетной семьи, поэтому ему запретили покидать дом только в ночное время суток.

Источник: Захід нет.

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