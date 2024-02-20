Так, во Львовской области 11 февраля после наступления комендантского часа полицейские остановили водителя Ford Ranger, нарушившего ПДД.
За рулем автомобиля находился депутат местного сельсовета Стрыйского района Львовщины.
В ходе общения правоохранители заметили у водителя признаки алкогольного опьянения.
Депутат отказался пройти проверку и скрылся с места остановки - однако патрульные снова догнали его на служебном авто.
Тогда водитель предпринял попытку наезда на полицейского, задев правоохранителя зеркалом заднего вида.
Правоохранитель, чтобы не попасть под колеса, уцепился за зеркало и водительскую дверь и вылез на крышу автомобиля.
Водитель не остановился и продолжал движение примерно 800 метров, пытаясь сбросить полицейского с крыши.
Сейчас известно, что нарушителю грозит административная ответственность и уголовная – за сопротивление правоохранителям.
Суд отправил мужчину под ночной домашний арест на два месяца.
Прокурор требовал круглосуточного ареста, однако обвиняемый – содержит многодетной семьи, поэтому ему запретили покидать дом только в ночное время суток.
Источник: Захід нет.
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