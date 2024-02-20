Аналитики указывают, что в смете на ремонт школы №89 в Днепропетровской области предусмотрены пункты, по которым Департамент капитального строительства переплатит.

В школе №89 в городе Кривой Рог планируется провести капитальный ремонт по сумме 160 миллионов гривен. В эту стоимость включены ершики для туалета за 4084 гривны, хотя их стоимость в магазине составляет всего 3091 гривну. Однако больше вопросов вызывает не переплата за ершики, а целесообразность тратить значительные средства на эту покупку.

По словам представителей Департамента капитального строительства Днепропетровской областной государственной администрации, которые осуществили ремонт, сначала была рассмотрена возможность потратить более 174 миллионов гривен на ремонт, однако победитель тендера сумел сэкономить 14 миллионов гривен.

Ремонт должен быть завершен по 31 декабря 2025 года. В ходе работ в школе планируют возобновить отопление, вентиляцию, кондиционирование, освещение, водоснабжение, установить видеонаблюдение и системы пожарной и охранной сигнализации.

Аналитики указывают, что в смете на ремонт школы №89 в Днепропетровской области предусмотрены пункты, по которым Департамент капитального строительства переплатит. В частности, речь идет о туалетных ершах.

"Три держателя для туалетной щетки из серии Lehnen Evolution L31031001 учтены по цене 4084 гривны за штуку. В то же время в магазине они стоят 3091 гривну", - пояснили они.

Следует отметить, что вся линейка Kolo Lehnen предназначена для санузлов, предназначенных для людей с инвалидностью. Кроме того, список закупок для инклюзивных туалетов охватывает не только ерши, а также специализированную сантехнику, зеркала, поручни, сиденья, держатели для тростника, кнопки вызова помощи и прочее.

Кроме того, в планах школы №89 в Кривом Роге – установка металлопластиковых окон с двухкамерным стеклопакетом 4i-10-4M1-10-4i и защитной сеткой за 8640 гривен за квадратный метр. Аналитики отмечают, что в декабре прошлого года КП "Областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф" Днепропетровского облсовета заказывало металлопластиковые окна за 3480 гривен за квадратный метр с москитными сетками за 278 гривен за квадратный метр.

"Итак, окна для больницы оказались на 57% дешевле. В киевских магазинах окна с такими характеристиками предлагают за 2 774 гривны за квадратный метр с учетом скидки или за 3 467 гривен без нее", – подчеркнули они.

Кроме того, в смете на ремонт включена латексная краска Ceresit IN 52 Standart за 276 гривен за литр, хотя в магазинах ее можно приобрести за 230 гривен за литр, что на 17% дешевле. Краску Ceresit IN 56 Standart учли за 426 гривен за мешок, тогда как ее можно купить за 321 гривну за мешок.

Победителем тендера стала компания ООО "Строительная группа Альфабуд", которая, по словам аналитиков, в 2021 году уже начинала ремонт этой школы на сумму 117 миллионов гривен.

Источник: Наші Гроші.

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