Согласно плану, новые меню для военнослужащих будут внедряться с помощью разрабатываемой системы на основе анализа потребностей воинских частей.

С начала июня 2024 года в Украине планируется восстановление меню для военнослужащих. Государственный оператор тыла (ДОТ) Министерства обороны планирует провести закупку продуктов питания на аукционах на Prozorro таким образом, чтобы балансированный рацион одного военнослужащего обошелся в 139,38 гривен.

Однако возникнут проблемы с новым меню, если его не адаптировать должным образом к различным потребностям и видам войск.

Согласно плану, новые меню для военнослужащих будут внедряться с помощью разрабатываемой системы на основе анализа потребностей воинских частей. Как пояснил член Антикоррупционного совета при Министерстве обороны Геннадий Кривошея, у каждой воинской части будет ответственный за формирование меню в соответствии с разработанными рекомендациями. Все закупки продуктов для военных будут производиться уже с учетом готового меню.

"Каждый ответственный за это в воинской части будет формировать меню, уже имея определенную раскладку... Заказ продуктов будет производиться в соответствии с меню. Расчет на 139 гривен исходит из того, что меню должно подпадать под суточку и не превышать этот предел", - пояснил специалист.

Следовательно, меню должно отвечать как калорийным нормам, так и требованиям к цене. Пока не известны детали рекомендаций по формированию меню, но обязательно должны учитывать особенности различных воинских частей, заметил эксперт.

Он также напомнил, что есть части, где военнослужащие получают централизованное питание всего один раз в день. Это также нужно учитывать при формировании меню для этих частей.

Плюсом новой системы может стать возможность планирования, считает Кривошея. Так, воинские части, работающие с двухнедельным или месячным интервалом, теоретически смогут легче делать заказы на продукты питания.

Источник : OBOZ.UA.

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