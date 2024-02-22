Морковь по-корейски очень популярная и вкусная, и ее можно использовать как самостоятельную закуску, и как ингредиент для других блюд.

Морковь по-корейски будет прекрасно смаковать в салатах, домашних хот-догах и рулетах из лаваша.

Одним из своих вкусных рецептов с использованием моркови по-корейски поделилась и автор кулинарного канала «Яна Рецепты 🇺🇦».

Это блюдо с морковью по-корейски можно приготовить и на завтрак, и как перекус.

Для ролла с морковью по-корейски фудблогер советует прежде всего выбрать проверенный лаваш.

«Я выбираю тот, что рассчитан на костер и гриль. Тогда он не рвется», – советует Яна.

Также следует обратить внимание на состав лаваша.

«В моем только мука и вода», - подчеркнула автор кулинарного канала.

Кроме того, Яна советует не использовать в приготовлении этого блюда соусы из магазина.

«Заменяю их гуакамоле или йогуртом безвкусно+соль, специи», - рассказала фудблогер.

Итак, на лаваш выкладываем гуакамоле, далее следует яичница скрембл, затем выкладываем тунец, курицу или фасоль.

Следующими выкладываем зелень и овощи – помидор, огурец, кукуруза и морковь по-корейски.

"Также очень вкусно с сыром", - отметила фудблогер.

Сгибаем сначала самые длинные края лаваша и затем скручиваем ролл по всей длине.

Обжариваем ролл с двух сторон на сухой сковороде и разрезаем пополам.

«Ох, какая же вкуснятина, я обожаю такого плана ролл и вообще все, что завернуто в лаваш. Вкусно, быстро и красиво»,

«Сделала что-то похожее – у меня был лосось вместо тунца, еще филадельфией смазала под ним, все остальное так же, только корейскую морковь не дала. И не жарила, было сытно», - комментируют рецепт рола с морковью по-корейски подписчики фудблогера.

Последние новости Украины:

Салат с морковью по-корейски за 5 минут: "Получается очень вкусно".

Легкие рецепты закусок с морковью по-корейски – на все случаи жизни.

Салат из пекинской капусты, который можно даже не заправлять – гениально простой и вкусный рецепт.