Об этом он рассказал на своем канале.

«Это абсолютно правильное решение, оно было очень нужно, потому что ситуация складывалась критическая и в противном случае вся наша группировка войск оказалась бы в окружении. И прорвать это окружение было бы очень сложно, если не невозможно, это нуждалось бы в значительном количестве сил, тот же контрудар, та же фланговая операция, и стоило бы нам чрезвычайно больших потерь, и не факт, что бы удалось. Итак, это правильное решение – выход», – объясняет Александр Мусиенко.

В то же время он объясняет, что ВСУ в Авдеевке за все это время выполнили важные задачи. Во-первых, рассказывает эксперт, уничтожена в большом количестве вражеская техника, это танки, артиллерия, бронемашины, еще в самом начале, осенью более 300 единиц. Во-вторых, продолжает он, ВСУ там положили значительное количество живой силы врага, ВСУ их уничтожали даже во время ухода.

«Третье – это то, что мы сбили темп наступательной операции. Не удалось российским войскам очень быстро продвигаться, ведь их расчет все же был не в том, чтобы зайти только в Авдеевку, но и двигаться стремительно дальше. Сейчас они приостановятся, потому что потери и возможности снизились, их притормозили. Плюс они вынуждены были действовать резервами по другому направлению, поэтому сейчас, конечно, это уменьшится», - заключает Александр Мусиенко.

Как сообщала Politeka, Мусиенко прокомментировал события в белгороде и заявил, что россияне уже не впервые бросают на свои же территории разные ракеты, поэтому ничего удивительного.

Также Politeka писала о том, что Стелла рассказала о деталях смерти Навального.





