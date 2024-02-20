Адвокат рассказала, почему Украина провалила мобилизацию и к чему это привело.

Украина провалила мобилизацию из-за ненадлежащего отношения органов ТЦК к гражданам, говорит адвокат Инга Кордыновская в интервью для Общественного.

По словам эксперта, действия работников ТЦК выходят за пределы закона.

" Человек, как собаку вытаскивают из общественного транспорта, куда-то тянут, не дают позвонить ни жене, ни близким, никаких прав нет", - говорит она.

Кроме указанных нарушений, совершаемых ТЦК, украинцам запрещают право на адвоката.

"Я в понедельник была в двух военкоматах, и там мне сказали, что у них распоряжение больше не пускать адвокатов. В такие моменты я не понимаю, чем мы отличаемся от России. У меня было много клиентов, имеющих право на отсрочку, но говорят , что не пойдут туда без адвоката. И их можно понять: когда ты видишь вот такой беспредел, то ты не ожидаешь, что к тебе как-то иначе отнесутся" , - отмечает эксперт.

Из-за произвола Территориальных военных комиссариатов, украинцы начали искать новые пути для отсрочки от службы. Один из таких связан с отказом от детей.

"Семьи готовы, чтобы мать лишали родительских прав, чтобы у мужчины появилось право на отсрочку. Люди готовы отказаться от собственных детей, чтобы мужчина не попал в лапы военкоматов. Надо было совершить много поступков, чтобы создать абсолютного монстра из военкоматов, какой вот так к тебе будет относиться" , - говорит Инга Кордыновская.

По словам адвоката, государство официально не признает провал мобилизации, но понимает, что проблема есть.

"Фактически государство не признает, что мы провалили мобилизацию, но то, что вносятся законопроекты о мобилизации один за другим – это показывает, что есть проблема и с ней нужно что-то делать" , - говорит она.

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