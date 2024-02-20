Украина провалила мобилизацию из-за ненадлежащего отношения органов ТЦК к гражданам, говорит адвокат Инга Кордыновская в интервью для Общественного.

По словам эксперта, действия работников ТЦК выходят за пределы закона.

" Человек, как собаку вытаскивают из общественного транспорта, куда-то тянут, не дают позвонить ни жене, ни близким, никаких прав нет", - говорит она.

Кроме указанных нарушений, совершаемых ТЦК, украинцам запрещают право на адвоката.

"Я в понедельник была в двух военкоматах, и там мне сказали, что у них распоряжение больше не пускать адвокатов. В такие моменты я не понимаю, чем мы отличаемся от России. У меня было много клиентов, имеющих право на отсрочку, но говорят , что не пойдут туда без адвоката. И их можно понять: когда ты видишь вот такой беспредел, то ты не ожидаешь, что к тебе как-то иначе отнесутся" , - отмечает эксперт.

тцк

Из-за произвола Территориальных военных комиссариатов, украинцы начали искать новые пути для отсрочки от службы. Один из таких связан с отказом от детей.

"Семьи готовы, чтобы мать лишали родительских прав, чтобы у мужчины появилось право на отсрочку. Люди готовы отказаться от собственных детей, чтобы мужчина не попал в лапы военкоматов. Надо было совершить много поступков, чтобы создать абсолютного монстра из военкоматов, какой вот так к тебе будет относиться" , - говорит Инга Кордыновская.

ТЦК, мобилизация

По словам адвоката, государство официально не признает провал мобилизации, но понимает, что проблема есть.

"Фактически государство не признает, что мы провалили мобилизацию, но то, что вносятся законопроекты о мобилизации один за другим – это показывает, что есть проблема и с ней нужно что-то делать" , - говорит она.

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