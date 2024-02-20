Украина сталкивается с проблемами в мобилизации из-за злоупотреблений работниками Территориальных военных комиссариатов (ТЦК), нарушающих основные права граждан, говорит адвокат Инга Кордыновская в интервью для Общественного.

По словам эксперта, действия работников ТЦК выходят за пределы закона, но отсутствие необходимых законодательных механизмов усложняет урегулирование этой проблемы.

"Мы все-таки не Россия и должны быть законодательные механизмы, но их нет и очень долгое время тянется история с урегулированием, и многие законопроекты внесли. И вот, имеем, что имеем, вот такие методы сейчас применяются. Это не нормально, но эта пробел ТЦК восполняется теми методами, которые они считают нормальными" , - говорит он.

Один из самых больших недостатков – процедура медицинской комиссии, которая, по словам адвоката, сводится к формальности.

"На тебя никто не смотрит, а просто ставит все галочки, что ты "пригоден". Наслушавшись таких историй, другие люди не хотят туда идти, и это поняла, здоровая реакция. Ты туда появляешься - забудь любые права - ты раб! Это много людей отпугало" , - говорит Инга Кордыновская.

Отмечается, что такие действия отпугли многих желающих военной службы, поскольку они чувствуют себя абсолютно бесправными. Неизвестность о дальнейших действиях после обращения в ТЦК и недостаточность гарантий прав граждан в процессе мобилизации создают проблему.

"Очень многие мужчины, которые обращались ко мне, говорят, что не хотят туда идти, потому что чувствуют себя абсолютно бесправными. Человека, как собаку вытаскивают из общественного транспорта, куда-то тянут, не дают позвонить ни жене, ни близким, никаких прав нет. Куда-то забирают , куда-то везут" , - отмечает Инга Кордыновская.

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