В прошлом году по указу президента в Украине возобновлено электронное декларирование, и чиновники, депутаты, а также мэр Одессы должны были подать отчеты о своих доходах за 2021 и 2022 год до конца января 2024 года. Председатель "Центра публичных расследований" Валерий Болган рассказал в эфире "Суспільного" о необычных находках в декларациях депутатов и должностных лиц Одесщины.

По его словам, он с командой уже седьмой год занимается изучением деклараций украинских чиновников. Поэтому за это время они видели разное. Например, из простого – в декларацию вносили криптовалюту. В то время это вызвало удивление, ведь условно один биткоин тогда стоил около 10 тысяч долларов. А один депутат из Одесщины задекларировал у себя несколько тысяч биткоинов, равнявшихся тогда 10 миллионам долларов.

Также Валерий Болган вспомнил, как один депутат из Одесской области задекларировал церковь. Это легко объяснить тем, что мужчина строил ее за свой счет. И до тех пор пока он не передал ее приходу, церковь действительно принадлежит ему, как владельцу.

В декларациях можно увидеть много движимого имущества, как автомобили. В этом году одесский судья сделал такое странное декларирование и внес два автомобиля, которые якобы купил за 10 тысяч гривен. При том, что на рынке эти авто стоят сотни тысяч долларов. После чего заявил журналистам прямо: "Все так поступают и занижают цены, чтобы не платить большие налоги".

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