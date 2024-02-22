Еще в далеком 2024 году Виталий Шумей из Сумской области получил повестку и с тех пор защищал нашу страну.

Виталий с 24 февраля 2022 года будучи в составе 72-й отдельной механизированной бригады выполнял боевые задания в Киеве и Киевской области.

К сожалению, 25 августа 2022 года Виталий Шумей получил тяжелую минно-взрывную травму на Донбассе.

У Виталия переломы черепа с обеих сторон, операции, лечение в Украине и Испании.

Сообщается, что с марта 2023 военнослужащему не вплачивают средства, которые были предусмотрены ему государством.

Виталий Шумей проходит реабилитацию во Львовской области.

Уже почти полтора года постоянно возле сына находится отец, Сергей Шумей.

"Мы уже идем чуть-чуть [прим. ред. на поправку], он улыбается, он когда в настроении - трубку прикрывает и нужно прислушиваться, потому что трубка мешает ему", - говорит отец военного.

Также отец Виталия рассказал о дне, когда узнал, что сын находится в столичной реанимации.

"Я почувствовал тот день, потому что он всегда звонил. А то день, два... четыре не звонит . Я пошел в военкомат, там ответили - мы ищем. Они искали, искали - не нашли. А когда из Днепропетровска вертолетом его доставили в Киев в реанимацию... Тяжело было, подушку нужно было сушить от слез, но я не подавал виду", - рассказал Сергей Шумей.

Источник: Радио Свобода.

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