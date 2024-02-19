В воскресенье вечером, 18 февраля, в селе Жировка водитель маршрутки сбил 52-летнюю женщину насмерть и скрылся. Полиция Львовской области сообщила об этом.

Сначала правоохранители не имели информации относительно водителя, совершившего этот наезд.

"Неизвестный, управляя автомобилем без идентификационных данных, совершил наезд на 52-летнюю жительницу местности, которая переходила дорогу, и сбежала с места происшествия. В результате аварии женщина получила телесные повреждения, от которых позже скончалась", - говорится в отчете полиции.

Для поиска водителя были задействованы оперативники криминальной полиции, следователи, сотрудники патрульной полиции и Управление криминального анализа.

Анализируя видеозаписи системы "Безопасная Львовщина", правоохранители установили, что аварию вызвал водитель маршрутного автобуса "БАЗ", 68-летний местный житель. Транспортное средство было изъято на спецплощадку.

По этому факту начато уголовное производство по статье Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает наказание от трех до восьми лет лишения свободы, а также лишение права управлять транспортными средствами сроком до трех лет или без такого. Досудебное расследование продолжается.

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