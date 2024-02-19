В воскресенье вечером, 18 февраля, в селе Жировка водитель маршрутки сбил 52-летнюю женщину насмерть и скрылся. Полиция Львовской области сообщила об этом.

Сначала правоохранители не имели информации относительно водителя, совершившего этот наезд.

"Неизвестный, управляя автомобилем без идентификационных данных, совершил наезд на 52-летнюю жительницу местности, которая переходила дорогу, и сбежала с места происшествия. В результате аварии женщина получила телесные повреждения, от которых позже скончалась", - говорится в отчете полиции.

Для поиска водителя были задействованы оперативники криминальной полиции, следователи, сотрудники патрульной полиции и Управление криминального анализа.

маршрутка, проезд, транспорт

Анализируя видеозаписи системы "Безопасная Львовщина", правоохранители установили, что аварию вызвал водитель маршрутного автобуса "БАЗ", 68-летний местный житель. Транспортное средство было изъято на спецплощадку.

полиция

По этому факту начато уголовное производство по статье Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает наказание от трех до восьми лет лишения свободы, а также лишение права управлять транспортными средствами сроком до трех лет или без такого. Досудебное расследование продолжается.

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