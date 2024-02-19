Широкой общественности руководитель патронатной службы "Ангелы Азову" Елена Толкачева стала известна из-за инцидента во время встречи Young Business Club, когда организаторы мероприятия попросили Елену и других военных скрыться, чтобы "не пугать участников клуба". В интервью Елена Толкачева рассказала о скандале.

Елена Толкачева рассказала, что представители патронатной службы пришли на форум, когда он был уже в разгаре. Организатор встретила их с негативным настроением и сообщила, что у них всего пять минут для выступления, после чего выступление будет прервано. Она пояснила, что во время перерыва на кофе, когда обычно проходят выступления представителей "Ангелов Азова", их отвели в другой зал.

Руководитель патронатной службы "Ангелы Азову" добавила, что во время подготовки к выступлению она решила выпить кофе, но за несколько минут до ее очереди организатор подошла и пригласила покинуть зал, утверждая, что военная форма пугает других участников. Она вывела их из зала, где проходил фуршет, завела в другое помещение и указала сесть в углу, чтобы никто военных не замечал.

"Меня обдало кипятком. Это было очень обидно. Это было неожиданно, мысли были спутаны. Я сначала даже не понимала, что произошло. После этого подумала и решила уйти с этого мероприятия, ведь такое неуважение к военным просто недопустимо. Мы собрались. через несколько минут и пошли молча", - поделилась Елена Толкачева.

Когда о скандале стало известно, один из организаторов позвонил Елене и предложил договориться. Только после этого начал извиняться. Затем он начал уговаривать женщину снять совместное видео, где военные заявили, что прощают организаторов Young Business Club.

"После такой бурной реакции общества мы уже не могли простить этих организаторов. Потому что оскорбили не только нас, а оскорбили всех военных. Нас поразила реакция общества, мы были умилены и очень благодарны за поддержку", - подчеркнула военная.

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