Хотите знать, что ждет вас сегодня во всех аспектах вашей жизни?

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ОВЕН

21 марта – 19 апреля

Овен,

В работе и хозяйстве Восьмерка Мечей и Семерка Мечей: ваши представления о времени и пространстве искажаются напряженностью коллег. Они не облегчают вам задачу, поэтому не берите на себя еще больше проблем и отступите, чтобы во всем разобраться. Будут небольшие задержки по платежам и долгам.

В любви и окружении, Паж Мечей и Папа Римский: вы в курсе всего происходящего и по-прежнему уверены, что за этим человеком стоит что-то, что вам не совсем подходит. Спросите прямо и избавьтесь от сомнений, а не от подозрений. В семейном окружении могут возникнуть проблемы со здоровьем.

В здоровье и вашей энергии Восьмерка Кубков и Восьмерка Жезлов: вы достигаете каких-то пределов и ваш разум уже истощен. Вы устали всегда быть ответственным почти за все. Примите соляную ванну, чтобы увлажнить себя и очистить свою плотную энергию.

Ваш цвет и счастливое число: серый и 8.

ТЕЛЕЦ

20 апреля – 20 мая

Телец,

В работе и экономике Влюбленные и Десятка монет: примите решение двигаться вперед и не пересекайтесь мыслями, не разрешив их. Вы обнаружите огромную страсть к чему-то новому. Осуществите этот экономический план, чтобы получить то, что вы хотите. У вас есть все возможности для этого.

В любви и окружении, Семерка монет и Отшельник: одиночество не всегда должно быть плохим. Это время, когда ваши чувства и мысли находят общую основу для принятия вами решения относительно ситуации, через которую вы проходите. Справьтесь с этим, как с любой другой эмоцией.

В здоровье и вашей энергии, Девятка Монет и Семерка Жезлов: хотя могут быть небольшие физические сбои, на сегодняшний день вас ждет хорошее самочувствие.

Ваш цвет и счастливое число: оранжевый и 6.

БЛИЗНЕЦЫ

21 мая – 20 июня

Близнецы,

В работе и хозяйстве Шестерка Кубков и Колесница: все начинает катиться по плану. Это день, полный энергии для разговоров, предложений и выполнения задач, требующих чрезмерных усилий. Кто-то из прошлого преподнесет вам значительный подарок.

В любви и окружении Королева Кубков и Пятерка Жезлов: вы очень восприимчивы к любому замечанию или жесту, направленному в ваш адрес. В этом нет ничего плохого, просто имейте в виду, что все, что вы сегодня переживаете, не является нападками на личность. Оцените отношение к дружбе, которое, возможно, вы не принимаете во внимание.

В здоровье и вашей энергии, Жрица и Паж Кубков: собирайте хорошие моменты, чтобы зарядиться энергией и встретить новый день. Ваша интуиция будет более активирована, чтобы предупредить вас о проблемах, связанных с вашим семейным кругом.

Ваш цвет и счастливое число: Фисташковый и 6.

РАК

21 июня – 22 июля

Рак,

В работе и экономике Королева Монет и Дьявол: рассмотрите возможность продолжения контактов с тем партнером, который, как вы знаете, имеет темное прошлое. Неудивительно, что рано или поздно тебе ударят ножом в спину, и твоя работа станет для тебя адом. При подозрительных обстоятельствах могут быть некоторые денежные потери.

В любви и окружении Суд и Туз Жезлов: произойдут события, которые заставят вас пережить минуты удовольствия и благополучия. Этот этап отразит вашу приверженность эмоциональным отношениям и то, как вы сможете извлечь из них максимальную пользу. Будут проводиться общественные собрания, где можно повеселиться, посмеяться и поиграть.

В здоровье и вашей энергии, Рыцарь Кубков и Девятка Кубков: проверьте кишечную систему и печень. Некоторые жидкие вещества в вашем организме могут быть изменены.

Ваш цвет и счастливое число: синий и 4.

ЛЕВ

23 июля – 22 августа

Лев,

В работе и хозяйстве Луна и Солнце: вам представлена ​​хорошая, но в то же время любопытная гармония. Это будет день, когда вы увидите все света и тени панорамы вокруг себя. Вы как будто находитесь вне самолета и видите всю цель и временность событий.

В любви и окружении Королева Кубков и Башня: человек отмежевывается от желания быть рядом с вами. Даже если были проблемы, это не вопрос их вывода. Позже они сообщат вам, почему.

По здоровью и вашей энергии, Туз Мечей и Четверка Мечей: вам придется отдохнуть больше, чем вы ожидаете, перед обрушившейся на вас лавиной сильных эмоций. Попрактикуйтесь, чтобы гармонизировать свои чакры.

Ваш цвет и счастливое число: Бирюзовый и 8.

ДЕВА

23 августа – 22 сентября

Дева,

В работе и экономике Императрица и Четверка монет: это день большого роста вашего окружения. Нанимайте роли, которые демонстрируют ваши способности и требуют от вас большего совершенствования. Ваше финансовое положение улучшится, но в то же время возникнут неожиданные расходы.

В любви и окружении Король Монет и Император: позвольте себе построить свою жизнь в соответствии со своими целями. Не делайте ничего, чтобы очаровать другого человека и идти своим путем. Мужская фигура с авторитарным тоном подойдет к вам, чтобы исправить определенное отношение.

В здоровье и вашей энергии Повешенный и Туз монет: ваши ноги и туловище будут страдать от недостатка подвижности и гибкости. Если вы не знаете, с чего начать, обратитесь к людям, которые специализируются в этой теме.

Ваш цвет и счастливое число: черный и 3.

ВЕСЫ

23 сентября – 22 октября

Весы,

В работе и экономике Тройка Монет и Королева Жезлов: не стесняйтесь говорить прямо. Не позволяйте никому ходить по вам. Дайте себе смелость и уверенность перед другими, чтобы доказать свою позицию. Возникнут стрессовые ситуации, которые будут порождать недопонимание относительно экономики.

В любви и окружении Паж Жезлов и Тройка Кубков: важно проявить благодарность людям, отправившимся с вами в путь. Устройте вечеринку, сделайте им подарок или скажите, как сильно вы их любите.

В здоровье и вашей энергии Двойка Мечей и Пятерка Мечей: качество еды могло бы быть лучше. Вы не питаетесь плохо, но зная о своих недостатках, вам следует исправить это положение.

Ваш цвет и счастливое число: фиолетовый и 3.

СКОРПИОН

23 октября – 21 ноября

Скорпион,

В работе и хозяйстве Девятка Мечей и Шестерка Жезлов: не будьте рабами всех. Тот, кто хочет большего результата, должен заслужить его самостоятельно. Ваша работа выполнена хорошо и начальство ее заметило, поэтому вы можете быть спокойны и не перегружать себя. Финансовая ситуация мутная, но решение для вашего бюджета есть.

В любви и окружении Тройка Мечей и Рыцарь Монет: вы умеете демонстрировать детали и правильно ценить вещи. Несмотря на травмирующие эпизоды, у вас есть надежда, что у каждого из нас есть особенный человек, который сделает нас счастливыми. Это отношение, которое нужно поддерживать.

Что касается здоровья и вашей энергии, Десятка Мечей и Мира: ваше здоровье будет улучшаться благодаря методам лечения и привычкам, которым вы будете следовать. Это вопрос времени и возвращение сильнее.

Ваш цвет и счастливое число: Гранат и 9.

СТРЕЛЕЦ

22 ноября – 21 декабря

Стрелец,

В работе и экономике Десятка Кубков и Пятерка Кубков: вы можете позволить себе увлечься некоторой неуверенностью из-за каких-то комментариев в прошлом. Верьте в себя и в то, как вы выполняете свои обязанности. Если вы выиграете сюрприз в конце дня, ваше настроение кардинально изменится.

В любви и окружении, Рыцарь Жезлов и Дурак: любовь также питается импульсами и невинностью. Осмельтесь показать себя открыто, естественно и максимально чисто, чтобы показать себя таким, какой вы есть на самом деле. У вас много уверенности.

В здоровье и вашей энергии Смерть и Двойка Жезлов: может возникнуть слабость ваших костей, особенно в некоторых суставах, что может привести вас к очень деликатным моментам.

Ваш цвет и счастливое число: Индиго и 0.

КОЗЕРОГ

22 декабря – 29 января

Козерог,

В работе и экономике Звезда и Справедливость: во времена застоя или кризиса нужно идти легким и быстрым путем. Вас не ждут большие перемены, но вы должны помнить, что история повторяется, и вы должны быть готовы. Это день подписей, документов и сделок в вашу пользу.

В любви и окружении Король Жезлов и Восьмерка Монет: вы так много работаете над собой, что забываете о мире. Не уменьшайте эту интенсивность, просто обратите внимание на обе стороны и выполняйте одно и то же намерение. Ваши друзья оценят возможность передать кому-то сообщение или объект.

По здоровью и вашей энергетике Девятка Жезлов и Шестерка Монет: в вашей голове накапливается огромное количество мыслей, которые по большей части несвежие, бесцельные.

Ваш цвет и счастливое число: желтый и 8.

ВОДОЛЕЙ

20 января – 28 февраля

Водолей,

В работе и хозяйстве Семерка Кубков и Тройка Жезлов: прежде чем все будет достигнуто, вы могли бы похвастаться своими достижениями, но рекомендуется продолжать линию, по которой вы проходите, как можно незаметно, чтобы не вызвать зависти и замечаний. Им нужен повод, чтобы напасть на вас. Экономика переживает хороший момент, и вы это заметите.

В любви и окружении Паж Монет и Туз Кубков: пришло время перезагрузки, в смысле оставить позади все негативное и вредное, чтобы возобновить истинные желания, которые были у вас вначале. Великое начало с новыми людьми уже не за горами.

В отношении здоровья и вашей энергии Шестерка Мечей и Двойка Кубков: возможно, вам придется отказаться от уже составленных планов из-за нехватки энергии, и вы не сможете ею воспользоваться так, как хотелось бы. Это будет ваше решение.

Ваш цвет и счастливое число: Розовый и 7.

РЫБЫ

19 февраля – 20 марта

Рыбы,

В работе и хозяйстве Королева Мечей и Колесо Фортуны: важно критически относиться к себе в смысле улучшения тех сторон, которые видят в вас другие, а вы нет. Вы можете попасть в токсичную нисходящую спираль и сделать все еще хуже. Женская фигура будет важна для сегодняшнего экономического вопроса.

В любви и окружении Десятка Жезлов и Рыцарь Мечей: не тратьте время на немотивированных людей. Лучше остаться одному, чем с кем-то, кто отвлекает вашу энергию и отравляет вашу жизнь. Пришло время перезагрузить и эту область.

Что касается здоровья и вашей энергии, Умеренности и Силы: возможно, вы слышали об альтернативных методах лечения, возможно, вам будет приятно попробовать некоторые из этих методов. Это поможет вам найти баланс.

Ваш цвет и счастливое число: зеленый и 4.

Источник: magic.horoscope.

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