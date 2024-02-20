Шаг 1. Вытрите пятно

Попробуйте использовать бумажное полотенце или салфетку, чтобы вытереть как можно больше масла, как только вы заметите пятно. Это облегчит полную очистку пятна, когда вы начнете ее стирать. Старайтесь не тереть, поскольку это лишь протолкнет жир глубже в волокна ткани и уменьшит вероятность того, что удастся его полностью удалить.

Шаг 2. Нанесите средство для мытья посуды

Уложите ткань на ровную поверхность и капните на пятно несколько капель моющего средства. Потрите ткань руками или вотрите мыло зубной щеткой, чтобы ослабить масло и жир.

Шаг 3. Натрите пищевую соду (для стойких пятен)

При стойких пятнах посыпьте на пятно немного пищевой соды вместе с мылом для посуды, а затем потрите зубной щеткой. Дайте ему отдохнуть некоторое время, пока пищевая сода чуть-чуть не высохнет и не покроет пятно твердой пастой.

Шаг 4: промойте и замочите в горячей воде

После того как мыло для посуды и пищевая сода начнут действовать (обычно в течение часа), вы можете прополоскать ткань горячей водой. После этого окуните ткань в горячую воду и оставьте еще на час.

Шаг 5: Вымойте и высушите на воздухе

Когда пятно почти исчезнет, ​​постирайте ткань в стиральной машине в теплой воде и дайте ему высохнуть на воздухе. Если пятно не удалилось полностью, повторите шаги еще раз.

Шаг 6. Замочите в отбеливателе и воде (для устойчивых пятен)

Хотя мы не являемся большими поклонниками отбеливателя из-за его влияния на окружающую среду, мы знаем, что иногда пятна требуют радикальных мер. Если ткань выстирана и высушена, но все еще имеет пятна, окуните ее в теплую воду, смешанную с безопасным отбеливателем, и оставьте примерно на час. Вымойте и высушите как обычно.