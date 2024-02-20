Несчастные случаи бывают, но это не значит, что вы должны выбросить свою любимую рубашку. Вы должны хотя бы попытаться сохранить ее. Просто выполните следующие шаги, чтобы получить лучшие советы, которые помогут вам вывести стойкие пятна масла и жира .
Как вывести масляные пятна из одежды?
Что усложняет удаление масляных пятен?
Без сомнения, жир и масло оставляют на одежде одни из самых стойких пятен. Их может быть тяжело полностью очистить, хотя чем раньше вы попробуете это сделать, тем лучше. Ваш успех зависит от пятна, материала и цвета ткани, а также от способа ее очищения.
Хотя поначалу пятна могут выглядеть незначительно, они, как правило, темнеют на ткани со временем, когда затвердевают, поэтому важно как можно скорее удалить их. Чем дольше вы ждете, тем больше впитается масло и жир. Когда пятно высохнет, удалить его будет гораздо труднее, и оно может испортить вашу одежду.
Пошаговая инструкция очистки масляных пятен
Шаг 1. Вытрите пятно
Попробуйте использовать бумажное полотенце или салфетку, чтобы вытереть как можно больше масла, как только вы заметите пятно. Это облегчит полную очистку пятна, когда вы начнете ее стирать. Старайтесь не тереть, поскольку это лишь протолкнет жир глубже в волокна ткани и уменьшит вероятность того, что удастся его полностью удалить.
Шаг 2. Нанесите средство для мытья посуды
Уложите ткань на ровную поверхность и капните на пятно несколько капель моющего средства. Потрите ткань руками или вотрите мыло зубной щеткой, чтобы ослабить масло и жир.
Шаг 3. Натрите пищевую соду (для стойких пятен)
При стойких пятнах посыпьте на пятно немного пищевой соды вместе с мылом для посуды, а затем потрите зубной щеткой. Дайте ему отдохнуть некоторое время, пока пищевая сода чуть-чуть не высохнет и не покроет пятно твердой пастой.
Шаг 4: промойте и замочите в горячей воде
После того как мыло для посуды и пищевая сода начнут действовать (обычно в течение часа), вы можете прополоскать ткань горячей водой. После этого окуните ткань в горячую воду и оставьте еще на час.
Шаг 5: Вымойте и высушите на воздухе
Когда пятно почти исчезнет, постирайте ткань в стиральной машине в теплой воде и дайте ему высохнуть на воздухе. Если пятно не удалилось полностью, повторите шаги еще раз.
Шаг 6. Замочите в отбеливателе и воде (для устойчивых пятен)
Хотя мы не являемся большими поклонниками отбеливателя из-за его влияния на окружающую среду, мы знаем, что иногда пятна требуют радикальных мер. Если ткань выстирана и высушена, но все еще имеет пятна, окуните ее в теплую воду, смешанную с безопасным отбеливателем, и оставьте примерно на час. Вымойте и высушите как обычно.
Источник: grove
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