10 дней назад обломки ракеты ударили в здание, в результате чего погибли пять человек. Более 50 квартир были разрушены или повреждены.

Владельцам этих квартир теперь приходится столкнуться с бюрократическими препятствиями, поскольку перед ними возникли многочисленные административные вопросы. Многие даже не могут начать восстановительные работы в своем жилье. Об этом сообщили в сюжете ТСН.

Огонь полностью или частично уничтожил 50 квартир. Также поврежден соседний дом. Наталья Ларина чья квартира пострадала в результате удара, к счастью, находилась за границей еще с начала войны. О том, что произошло, узнала из новостей.

Квартиру женщины сейчас заботятся друзья, но им массово отказывают в помощи. Ни вынести сгоревшее, ни оформить документы на возмещение, они не могут.

"Социальные службы все, как один, хотят видеть владельца квартиры. И это несмотря на доверенность, которая у нас сейчас на руках. Сказали, что когда приедет владелица, тогда и помогут решить вопрос. И куда она вернется сейчас? Ей некуда возвращаться" , здесь стены в копоте, часть мебели сгорела", – рассказывает Олеся – подруга Наталки Лариной.

Сейчас женщина ищет волонтеров, чтобы они помогли вынести сгоревшие вещи, мебель и одежду с 11 этажа. Она хочу вычистить квартиру быстрее, чтобы соседям было чем дышать и бюрократия не дает.

"Из-за этого острого запаха тяжело всем соседям. Жить практически невозможно", - добавляет подруга Наталки Лариной.

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