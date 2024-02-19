Женщины громко выражали свое недовольство, называя военнослужащих "хищниками" и призывая их испытывать стыд за свое поведение.

Ужгородские женщины набросились на сотрудников территориальных военкоматов, обвиняя их в недостойных методах работы. Они считают, что военнослужащие "ловят мужчин как мышей", заставляя их прибывать в территориальные центры комплектования.

Кадры словесного спора местных жительниц с работниками ТЦК публикуют городские телеграмм-каналы.

В одном из дворов города свидетели зафиксировали приезд микроавтобуса с представителями военкомата, которые начали проверять документы у двух мужчин.

Местные жительницы выступили в их защиту, считая такие действия несправедливыми и осуждаемыми. Женщины громко выражали свое недовольство, называя военнослужащих "хищниками" и призывая их испытывать стыд за свое поведение.

Сотрудники ТЦК пытались отобрать телефон у местной жительницы, чтобы она не могла документировать их действия.

"Будешь свой телефон забирать. Если я буду видеть, что вы идете в облсовет к депутатам, тогда я спрячу свой телефон. Я хочу, чтобы вы при полном снаряжении пошли туда, куда надо, а не мирных людей ловили, как мышей. Идите туда, куда шли. Почему не идешь свой город защищать, зачем приехал в Прикарпатье. Нас не нужно защищать" , - высказывает свои мысли женщина.

Одна из местных жительниц выразила мнение, что защита со стороны военкомата им не нужна, предлагая вместо этого обратить внимание на гостиницы, где проживают переселенцы.

Это повлекло за собой серьезный спор между жителями и работниками ТЦК. Во время брани женщины обвинили военнослужащих в том, что они насильно увозят мужчин в ТЦК и там по три дня избивают.

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