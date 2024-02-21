Пятна от кофе из кружек трудно удалить. Поскольку обычные методы не действуют на пятна от кофе, кажется, что они никогда не отойдут. К счастью, есть способы удалить пятна от кофе с кружек из нержавеющей стали. Если вы хотите об этом узнать больше, прочтите четыре простых способа очистки кофейных пятен из кружек.

Моющее средство для посудомоечной машины и кипяток

Этот способ отлично подойдет, если у вас нет много времени на чистку кружек. Все, что вам нужно сделать, это налить выбранное средство для мытья посуды в кружку и залить ее кипятком. После этого все, что вам нужно сделать, это дать ему замочиться примерно на 30 минут, и кружка должна выглядеть как новая. Сочетание кипятка и моющего средства поможет размыть пятна от кофе. Теперь некоторые пятна могут остаться, но их легко удалить. Для удаления этих пятен лучше всего почистить кружку и ополоснуть ее чистой водой.

ТАБЛЕТКИ ДЛЯ ЗУБНЫХ ПРОТЕЗОВ

Мы не можем винить вас, если вы никогда не думали использовать таблетки для зубных протезов, чтобы почистить кружку и удалить пятна от кофе. Хотя вам это может показаться удивительным, таблетки для зубных протезов невероятно эффективны для очищения пятен от кофе. Если учесть, что таблетки для зубных протезов в основном используются для удаления пятен от табака и пищи, то этот метод имеет немного больше смысла. Просто опустите планшет для зубных протезов в кружку, наполненную водой, и дайте ему сделать всю работу за вас. Возможно, вам все равно придется почистить кружку, но оставшиеся пятна должны отойти почти без труда.

ПЕРЕКИС ВОДОРОДА И ПИЩЕВАЯ СОДА

Перекись водорода — это то, что каждый должен иметь дома, поскольку она служит для многих целей, начиная от первой помощи и заканчивая уборкой. Чтобы очистить кружки из нержавеющей стали посредством перекиси водорода, ее нужно соединить с небольшим количеством пищевой соды. Добавьте полстакана перекиси водорода и две столовые ложки пищевой соды в чашку, наполненную водой. После этого просто дайте ему замочиться в течение примерно 30 минут и почистите кружку, слив с нее содержимое.

УКСУС И ПИЩЕВАЯ СОДА

Если вы хотите очистить кружку вещами, которые уже есть у вас дома, этот способ самый лучший для вас. Все, что вам нужно сделать, это добавить две чайные ложки пищевой соды в кружку, наполовину наполненную теплой водой. Оттуда долейте уксусом раствор и дайте ему настояться 10 минут. Вы должны заметить, что раствор становится шипучим и пузыристым, что означает, что вы правильно смешали ингредиенты. После того, как вы слили воду и промыли кружку, нужно удалить с кружки оставшиеся пятна.

Источник: ecococoon

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