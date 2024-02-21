После того, как вы пережили момент ужаса – осознав, что вы разлили суперклей на любимые джинсы – вы можете расслабиться. Скорее всего, у вас уже есть все, что вам нужно, чтобы удалить пятна от клея с одежды! Просто возьмите скребок и немного ацетона или жидкости для снятия лака. Оба они позволят вам удалить суперклей из любой ткани.
Совет: если вы разлили клей на рубашку, не торопитесь его удалять. Дайте ему полностью высохнуть, прежде чем выполнять одну из следующих процедур.
КАК УДАЛИТЬ ПЯТНА ОТ КЛЕЯ С ОДЕЖДЫ
Чтобы удалить пятна от клея из одежды, выполните следующие действия.
- Используйте край ложки, чтобы соскоблить большие куски клея.
- Иногда шаг 1 уже выполняет работу. Если нет, проверьте маленькое пятно ткани ацетоном, чтобы увидеть, повлияет ли это на цвет. Если материал хорош, смочите ватный диск в ацетоне и приложите его к материалу.
- Если на вещи осталось немного суперклея, используйте пятновыводитель и поместите его в стиральную машину.
- Ваша вещь должна быть как новая!
Если ваша одежда особенно деликатна, отдайте ее в химчистку, чтобы специалисты помогли вам удалить пятна от клея.
Источник: loctite
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