Совет: если вы разлили клей на рубашку, не торопитесь его удалять. Дайте ему полностью высохнуть, прежде чем выполнять одну из следующих процедур.

КАК УДАЛИТЬ ПЯТНА ОТ КЛЕЯ С ОДЕЖДЫ

Чтобы удалить пятна от клея из одежды, выполните следующие действия.

Используйте край ложки, чтобы соскоблить большие куски клея. Иногда шаг 1 уже выполняет работу. Если нет, проверьте маленькое пятно ткани ацетоном, чтобы увидеть, повлияет ли это на цвет. Если материал хорош, смочите ватный диск в ацетоне и приложите его к материалу. Если на вещи осталось немного суперклея, используйте пятновыводитель и поместите его в стиральную машину. Ваша вещь должна быть как новая!

Если ваша одежда особенно деликатна, отдайте ее в химчистку, чтобы специалисты помогли вам удалить пятна от клея.

Источник: loctite

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