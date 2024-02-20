Очистить душевую воронку от разных загрязнений, по сути, не так трудно, как кажется.

Есть эффективные способы очистить даже наиболее хронически засоренные душевые лейки. Прежде чем спешить покупать замену, возможно, вам следует попробовать следующее руководство по чистке. Несколькими простыми шагами и с помощью обычного домашнего средства мы научим вас очищать и удалять накипь из двух наиболее распространенных душевых леек.

Большинство засорения душевой воронки вызваны известковым налетом, грязным, меловым, грязно-белым отложением на лицевой части душевой лейки. Хотя известковый налет абсолютно безвреден для человека, он непривлекателен и может значительно ухудшить внешний вид вашей ванной комнаты и влияние напора воды. Даже если это не сразу видно, известковый налет, вероятно, накопился в самой головке, блокируя отдельные протоки, уменьшая поток и вызывая особую структуру брызг.

Шаг 1

Чтобы очистить душевую лейку, вам нужно ее снять. Большинство современных душевых воронок нужно просто откручивать, не прилагая усилий, хотя, возможно, вам понадобится использовать маленький гаечный ключ для упрямых стариков. После откручивания можно обнаружить небольшую резиновую шайбу в разъеме шланга. Убедитесь, что вы держите это в безопасности, поскольку без него ваш душ почти наверняка протекает водой через это соединение.

Шаг 2

Возьмите душевую воронку, покрытую накипью, и поместите ее в пластиковый контейнер. Затем смешайте пищевую соду и воду в кремовую пасту. Вам не требуется дорогостоящее специальное средство для чистки душевой лейки, предметы домашнего обихода, такие как пищевая сода и средство для мытья посуды, могут творить чудеса, если использовать их регулярно.

Шаг 3

Нанесите эту смесь на лейку и оставьте на 30 минут, пока она очистит неприятные известковые отложения.

Шаг 4

После того, как пищевая сода расщепит известковый налет, возьмите зубную щетку для чистки и удалите излишки грязи. Затем тщательно промойте в теплой воде. Обязательно разбрызгивайте воду внутрь трубки, чтобы очистить внутренний налет. Наконец хорошо почистите его чистой губкой, если все еще есть незначительные пятна.

Шаг 5

Затем отполируйте устройство мягкой тканью, чтобы вернуть ему жизнь. Затем снова прикрепите чистую душевую насадку, а затем запустите душ по крайней мере на 30 секунд перед использованием. Это очень важно, поскольку оно вымоет любые остатки уксуса и известкового налета в душевой поддон и канализацию.

Источник: victorianplumbing

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